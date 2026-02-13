Live TV

Suspectul în masacrul din Canada a simulat anterior un atac armat violent pe Roblox. Platforma i-a șters contul după tragedie

Police Activity At Tumbler Ridge Secondary School Following Mass Shooting - Canada
Nouă persoane au fost ucise într-un liceu şi într-o locuinţă din provincia canadiană British Columbia. Sursa foto: Profimedia Images

Tânărul de 18 ani identificat drept suspect în masacrul din Canada își dezvoltase pe Roblox un simulator de atac armat înainte de a comite tragedia ce a curmat nouă vieți. După incident, platforma i-a eliminat contul și a anunțat că sprijină ancheta autorităților, relatează The Guardian.

Suspectul în vârstă de 18 ani, implicat în atacul armat de miercuri dintr-un liceu din Columbia Britanică, își crease un simulator de împușcături în masă pe platforma de gaming Roblox, după cum s-a aflat ulterior. Simulatorul, plasat într-un fel de centru comercial virtual, le permitea utilizatorilor, reprezentați ca avataruri în stil Roblox, să facă rost de arme și să împuște alți jucători, a relatat inițial 404 Media, joi.

Utilizatorii au identificat contul și jocul suspectului pe Kiwi Farms, un site cunoscut pentru activități de doxxing și trolling. După atac, poliția canadiană l-a identificat pe suspect ca fiind Jesse Van Rootselaar.

Într-o declarație transmisă ziarului The Guardian, Roblox a precizat: „Am eliminat contul de utilizator asociat cu acest incident îngrozitor, precum și orice conținut legat de suspect. Suntem angajați să sprijinim pe deplin autoritățile în investigația lor.”

Compania cu sediul în California a adăugat că experiența intitulată „Mall” era accesibilă doar prin Roblox Studio, o aplicație separată folosită de dezvoltatori pentru a crea jocuri. În consecință, simulatorul a înregistrat doar șapte vizite.

Roblox a mai spus că folosește o combinație de inteligență artificială și o echipă de specialiști în siguranță pentru a analiza conținutul încărcat pe platformă înainte ca acesta să fie vizibil pentru alți utilizatori.

Atacul de miercuri, unul dintre cele mai grave atacuri armate într-o școală din Canada după masacrul de la École Polytechnique din 1989, în care un atacator a ucis 14 femei, s-a soldat cu moartea a nouă persoane în Tumbler Ridge, o mică comunitate minieră. Printre victime se numărau un profesor, cinci elevi, mama suspectului și fratele vitreg al acesteia. Suspectul, despre care se spune că avea un istoric de probleme de sănătate mintală, a fost găsit mort cu o rană prin împușcare autoinfligată.

Citește și Suspectul în masacrul din Canada este o femeie transgender de 18 ani. Ea şi-a ucis și mama, şi fratele

Nu este prima dată când Roblox este criticată pentru conținutul de pe platformă. Platforma le permite milioanelor sale de utilizatori să creeze și să distribuie propriile jocuri video, multe dintre ele inofensive. Cu toate acestea, platforma ar fi permis apariția de conținut tematic legat de Jeffrey Epstein accesibil copiilor și se confruntă cu un proces în California pentru facilitarea exploatării și agresiunii sexuale asupra minorilor.

Legăturile dintre jocurile video violente și atacurile armate au fost îndelung dezbătute și rămân neconcludente, studiile ample indicând cel mult o corelație redusă între gaming și agresivitatea din viața reală.

Citește și Avertismentul Europol: copiii sunt manipulați să comită crime, prin intermediul jocurilor video. Care e cel mai grav caz 

Totuși, deși jocurile nu provoacă în mod direct violență, incidentele recente evidențiază tendința în creștere a „violenței gamificate”: extremiști care adoptă elemente din designul jocurilor video în contextul unor atacuri reale.

Acest fenomen devine tot mai comun. Atacatorii din atacul asupra moscheilor din Christchurch, Noua Zeelandă, din 2019, și-au difuzat masacrul pe Twitch, platformă care permite utilizatorilor să transmită live sesiuni de gaming, la fel ca și atacatorul în atacul motivat rasial din Buffalo, New York, în 2022.

Citește și „Nu vă lăsați copiii pe Roblox”: Avertismentul pentru părinți, lansat de CEO-ul și creatorul platformei

Editor : M.I.

