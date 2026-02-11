Live TV

Suspectul în masacrul din Canada este o femeie transgender de 18 ani. Ea şi-a ucis și mama, şi fratele

atac a un liceu din canada
Suspectul în masacrul din Canada este o femeie transgender de 18 ani. Foto: Profimedia

Suspectul în masacrul de la Tumbler Ridge, soldat cu nouă morţi în vestul Canadei, este o femeie transgender de 18 ani care a deschis focul şi asupra forţelor de ordine, a anunţat poliţia miercuri într-o conferinţă de presă, notează AFP.

La sosirea forţelor de ordine la locul masacrului dintr-un colegiu-liceu, forţele de ordine au fost întâmpinate "cu focuri de armă trase în direcţia lor" de această persoană, născută de gen masculin, a explicat adjunctul comisarului Jandarmeriei Regale Canadiene (RCMP), Dwayne McDonald.

De asemenea, ea şi-a ucis mama şi fratele, a adăugat McDonald, citat de Agerpres.

Atacul armat, soldat cu 10 morţi, inclusiv atacatorul, s-a produs miercuri într-un liceu și o locuintă din Tumbler Ridge, în Columbia Britanică, în vestul Canadei.

Tumbler Ridge este o comunitate izolată de aproximativ 2.400 de locuitori, situată la aproximativ 660 km nord-est de Vancouver. La şcoala unde a avut loc atacul sunt înscrişi circa 160 de elevi.

