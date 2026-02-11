Live TV

Canada Homicides
Poliția canadiană Foto: Profimedia

Cel puţin nouă persoane au fost ucise într-un liceu şi într-o locuinţă din provincia canadiană British Columbia, a anunţat marţi Poliţia, într-unul dintre cele mai sângeroase atacuri armate din ultimele decenii din această ţară.

Poliţia a răspuns la apeluri care semnalau prezenţa unui trăgător activ la şcoala secundară Tumbler Ridge, în jurul orei 13:20, ora locală, marţi, unde a găsit şase persoane moarte şi zeci de răniţi, potrivit unui comunicat al Poliţiei Regale Canadiene (RCMP), scrie CNN, potrivit News.ro.

O altă persoană a murit în timp ce era transportată la spital, a declarat RCMP.

Suspectul a fost găsit mort, cu „ceea ce pare a fi o rană auto-provocată”, potrivit autorităţilor.

Două victime au fost transportate cu elicopterul la spital cu răni grave sau care le pun viaţa în pericol. Aproximativ 25 de alte persoane cu răni care nu le pun viaţa în pericol sunt tratate la un centru medical local, a declarat Poliţia.

Alte două persoane au fost găsite moarte într-o reşedinţă despre care se crede că are legătură cu incidentul, a anunţat Poliţia într-un comunicat.

„Ofiţerii efectuează căutări suplimentare în alte case şi proprietăţi pentru a determina dacă mai există cineva rănit sau care are legătură cu evenimentele de astăzi”, se arată în declaraţie.

Tumbler Ridge este un oraş rural cu aproximativ 2.400 de locuitori, situat la poalele Munţilor Stâncoşi, în vestul Canadei, la aproximativ 680 de kilometri de graniţa cu SUA.

Împuşcăturile în masă sunt extrem de rare în Canada, care are legi mult mai stricte privind armele de foc decât Statele Unite.

Conform proiectului Small Arms Research, în Statele Unite există 121 de arme de foc la fiecare 100 de locuitori, comparativ cu aproximativ 35 de arme la fiecare 100 de locuitori în Canada.

Poliţia nu consideră că există vreo ameninţare continuă pentru public. O alertă de urgenţă anterioară, prin care se cerea publicului să se adăpostească la faţa locului, a fost ridicată la ora 17:45, ora locală.

Liceul Tumbler Ridge are 175 de elevi din clasele 7-12, potrivit site-ului web al provinciei.

„Din cauza evenimentelor tragice care au avut loc astăzi în comunitatea Tumbler Ridge, şcoala secundară Tumbler Ridge şi şcoala elementară Tumbler Ridge vor fi închise pentru restul săptămânii”, se arată într-un anunţ publicat pe site-ul web.

Poliţia investighează acum ce a dus la atac.

„Cooperarea rapidă din partea şcolii, a echipelor de intervenţie şi a comunităţii a jucat un rol esenţial în răspunsul nostru”, a declarat superintendentul Ken Floyd, comandantul districtului nordic, într-o declaraţie în care şi-a exprimat compasiunea faţă de cei afectaţi.

Larry Neufeld, membru al Parlamentului provincial pentru Peace River South, care include Tumbler Ridge, a calificat împuşcăturile drept „tragice şi profund tulburătoare” într-o declaraţie publicată pe reţelele de socializare.

„Este un oraş mic, cu o comunitate strâns legată, iar impactul unui astfel de eveniment este resimţit de toată lumea”, a spus Neufeld.

