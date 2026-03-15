Canada şi ţările nordice îşi unesc forţele în Arctica, regiune strategică vizată de Rusia şi SUA

Canada și cele cinci țări nordice au convenit duminică, la Oslo, să își consolideze cooperarea în Arctica, o regiune strategică tot mai importantă pe fondul tensiunilor geopolitice și al interesului crescut manifestat de Rusia și Statele Unite. Liderii au reafirmat angajamentul față de dreptul internațional și au subliniat necesitatea unei coordonări mai strânse în domenii precum apărarea, securitatea, energia și accesul la resursele minerale din zonă, relatează AFP şi Reuters.

Reuniţi în capitala Norvegiei, şefii guvernelor suedez, norvegian, danez, finlandez, islandez şi omologul lor canadian şi-au reafirmat, într-o declaraţie comună, angajamentul faţă de cooperare şi dreptul internaţional „într-un moment marcat de tensiuni geopolitice sporite, război şi numeroase crize”.

„Având în vedere tot ceea ce se întâmplă acum, războiul din Ucraina, ridicarea, din păcate, a sancţiunilor împotriva Rusiei de către Statele Unite şi un război în Orientul Mijlociu, ţări precum cele ale noastre trebuie să rămână unite”, a declarat şefa guvernului danez, Mette Frederiksen, într-o conferinţă de presă.

Cele şase ţări, toate membre NATO, şi-au exprimat hotărârea de a-şi consolida legăturile în domeniul apărării, comerţului, energiei cu emisii reduse de carbon, tehnologiei şi accesului la resurse minerale.

De asemenea, ele şi-au reafirmat angajamentul de a sprijini Ucraina în lupta sa împotriva invaziei Rusiei.

Regiunea a fost mult timp protejată de „excepţionalismul arctic”, concept potrivit căruia ea funcţionează conform unor reguli speciale de cooperare, independente de rivalităţile strategice.

Cu toate acestea, tensiunile au crescut între Rusia şi Occident de la începutul războiului din Ucraina, dar şi din cauza ambiţiilor preşedintelui american Donald Trump privind Groenlanda.

„Cu toţii ne confruntăm cu o listă tot mai mare de provocări: provocări la adresa securităţii arctice, provocări legate de natura evoluţiei războiului şi provocări care decurg din interacţiunea dintre noile tehnologii şi conflicte – atât reale, cât şi virtuale – care se apropie tot mai mult de noi toţi”, a declarat prim-ministrul canadian Mark Carney.

Această întâlnire are loc în contextul în care aproximativ 32.000 de militari din 14 ţări NATO, inclusiv Statele Unite, se antrenează pentru luptă în condiţii de frig extrem, în cadrul exerciţiului Cold Response din Norvegia şi Finlanda.

Liderii nordici şi canadian au stabilit că Rusia reprezintă principala ameninţare la adresa Arcticii.

„Pe termen lung, vom putea vedea şi China”, a adăugat prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store.

În februarie, NATO a lansat misiunea Arctic Sentry pentru a consolida securitatea în regiune, o iniţiativă menită să limiteze ambiţiile preşedintelui Donald Trump, care şi-a exprimat dorinţa de a anexa Groenlanda, un teritoriu danez autonom, din motive de securitate naţională.

