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Țara în care SUA trimite arme pentru prima dată după aproape jumătate de secol de embargo

Data publicării:
Guatemala US Military
Președintele Guatemalei, Bernardo Arevalo, centru, al doilea din stânga, alături de însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA, Jorgan K. Andrews, în timpul unei ceremonii de primire a echipamentului militar american achiziționat după mai bine de 40 de ani de embargou asupra armelor impus de SUA Guatemalei din cauza încălcărilor drepturilor omului în orașul Guatemala, luni, 21 septembrie 2026. Foto: Moises Castillo / AP / Profimedia
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SUA au livrat echipamente militare Guatemalei luni, pentru prima oară în aproape 50 de ani, punând astfel capăt unui embargo asupra armelor impus ca urmare a încălcărilor drepturilor omului în această ţară din America Centrală, relatează dpa.

Guatemala va primi arme şi echipamente în valoare de aproximativ 5 milioane de dolari, a indicat preşedintele Bernardo Arevalo.

Echipamentele sunt destinate să ajute la lupta împotriva cartelurilor de trafic de droguri şi să protejeze populaţia, potrivit guvernului, scrie Agerpres.

Prima tranşă include puşti M4, mitraliere, lansatoare de grenade şi echipamente pentru operaţiuni speciale pe timp de noapte, a relatat presa locală.

Livrările de arme din SUA către Guatemala au fost suspendate în 1977 în timpul conflictului intern din ţară între forţele de securitate guvernamentale, grupările de gherilă de stânga şi paramilitari de dreapta.

Cel puţin 200.000 de oameni au fost ucişi în timpul războiului civil, care a durat din 1960 până în 1996, majoritatea fiind civili indigeni.

Soldaţii au fost consideraţi responsabili pentru numeroase masacre, precum şi pentru cazuri de violenţă sexuală în timpul conflictului, aminteşte dpa.

Editor : B.E.

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