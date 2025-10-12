Live TV

Tensiuni majore între Pakistan şi Afganistan: ciocniri la graniță, după un atac al talibanilor

Pakistani army troops on the Pakistan/Afghan border border at Torkham.
Trupele armatei pakistaneze la granița dintre Pakistan și Afganistan Foto: Profimedia

Ciocniri intense au izbucnit, sâmbătă seara, de-a lungul graniţei dintre Pakistan şi Afganistan, după un atac la talibanilor asupra unor posturi militare pakistaneze, relatează The Guardian. Escaladarea vine după un atac aerian pakistanez la Kabul, care a avut loc în această săptămână, după cum au relatat oficiali de securitate din ambele ţări.

Talibanii au lansat represalii armate împotriva trupelor pakistaneze, susţinând că Islamabadul a desfăşurat atacuri aeriene pe teritoriul afgan, potrivit unor oficiali talibani din mai multe provincii. Ei au susţinut că au cucerit două posturi de frontieră pakistaneze în provincia Helmand din sud, fapt confirmat de autorităţile locale.

Oficiali din domeniul securităţii din Pakistan au recunoscut că au avut loc ciocniri în mai multe zone de frontieră, subliniind că răspund în forţă.

„În această seară, forţele talibane au deschis focul la mai multe puncte de frontieră. Am răspuns cu artilerie la patru locaţii de-a lungul frontierei”, a declarat un oficial guvernamental pakistanez pentru Guardian, potrivit News.ro

„Nu vom tolera vreo agresiune din partea talibanilor afgani pe teritoriul nostru. Forţele pakistaneze au răspuns în forţă, vizând eficient mai multe posturi de graniţă afgane”, a adăugat oficialul.

Armata pakistaneză a folosit artileria, tancuri şi arme uşoare şi grele în contraatacuri.

Joi, două explozii au fost raportate în capitala afgană şi o alta în sud-estul Afganistanului. În consecinţă, Ministerul Apărării, condus de talibani, a acuzat Pakistanul de „încălcarea suveranităţii” în legătură cu atacurile.

Analiştii afirmă că ultimele zile au arătat cât de profunde sunt tensiunile de la graniţă.

Michael Kugelman, un analist de la Washington DC privind Asia de Sud, a afirmat:

Atacurile intensificate peste graniţă asupra forţelor pakistaneze, lovituri pakistaneze neobişnuit de intense în Afganistan şi răspunsul talibanilor au creat o furtună perfectă pentru probleme. Dacă adaugi faptul că Afganistanul nu recunoaşte graniţa, precum şi proliferarea dezinformărilor privind criza, toate astea conturează o situaţie precară.

Islamabadul şi-a exprimat nerăbdarea crescând faţă de Kabul, fără a confirma sau infirma implicarea în loviturile aeriene.

În timp ce Islamabadul nu şi-a asumat explicit răspunderea pentru atacuri, a făcut apel la Kabul să nu mai găzduiască Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), grupare care este acuzată că a ucis sute de soldaţi pakistanezi începând din 2021 şi care ar fi primit antrenamente de luptă în Afganistan, având legături ideologice cu talibanii afgani.

„Din fericire, această criză, deşi serioasă, se va linişti destul de curând. Talibanii nu au capacitatea de a lupta cu armata pakistaneză în mod direct şi, după ce răspunsurile vor calma furia publică, ele se vor diminua”, a afirmat Kugelman.

Purtătorul de cuvânt al Armatei pakistaneze, Ahmed Sharif Chaudhry, a confirmat relatările privind atacurile şi a afirmat: „Pentru a proteja viaţa oamenilor din Pakistan, facem şi vom continua să facem tot ceea ce este necesar”.

El a cerut Afganistanului să nu lase ca teritoriul său să fie folosit pentru terorism împotriva Pakistanului.

Imtiaz Gul, un analist de securitate din Islamabad, a declarat: „Cred că ceea ce am văzut în aceste ore este o concluzie logică la tensiunile care se acumulau între cele două ţări, în special după atacurile asupra ascunzătorilor TTP şi refuzul continuu al regimului afgan de a acţiona decisiv împotriva TTP, care conduce atacurile teroriste din Pakistan”.

Relaţiile dintre Afganistan şi Pakistan au fost tensionate în ultimele luni din cauza acuzaţiilor Islamabadului conform cărora Kabulul găzduieşte TTP, care a desfăşurat atacuri în Pakistan.

Kugelman consideră că pentru Pakistan „riscul este că, după atacurile sale recente în Afganistan, va stimula TTP să desfăşoare represalii, ceea ce ar putea duce la noi şi poate mai intense operaţiuni ale Pakistanului în Afganistan”.

„Şi apoi ciclul s-ar putea repeta. Nu există câştigători sau soluţii uşoare pe termen lung aici”, a adăugat el.

„Dacă vedem o de-escaladare acum, nu am scăpat deloc”, a spus acesta.

Cele două ţări au o graniţă comună de circa 2.600 de kilometri, cu teren accidentat şi muntos, cunoscută ca Linia Durand.

Gul a afirmat: „Cred că răbdarea Pakistanului s-a diminuat. Şi de aceea au decis, practic, să desfăşoare acţiuni directe ei înşişi împotriva liderilor TTP. Şi acum, evident, talibanii vor spune că era un atac de represalii”.

