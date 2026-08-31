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Afganistanul oferă Statelor Unite acces la resursele minerale. Ce vrea în schimb guvernul talibanilor

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Taliban officials sit in audience during fifth anniversary ceremony - Kabul
Oficiali talibani, la o ceremonie oficială la Kabul. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Afganistanul oferă Statelor Unite acces la resursele minerale, într-o inițiativă de apropiere față de administrația Trump, în contextul în care guvernul de facto al talibanilor solicită ridicarea sancțiunilor și deblocarea activelor înghețate pentru a sprijini una dintre cele mai sărace țări din lume, scrie Financial Times.

Oferta de investiții vine în contextul în care talibanii și-au intensificat eforturile diplomatice la cinci ani de la revenirea la putere și de la retragerea forțelor NATO conduse de SUA, pe care președintele Donald Trump a numit-o „cel mai jenant moment din istoria țării noastre”.

Întrebat despre relația sa cu administrația Trump, ministrul de Externe al talibanilor, Amir Khan Muttaqi, a declarat că Afganistanul ar saluta „cu siguranță” investițiile americane în sectoare precum mineritul, infrastructura, agricultura și comerțul.

„Relațiile dintre Afganistan și Statele Unite nu ar trebui evaluate prin prisma ultimilor 20 de ani de război, ci mai degrabă pe baza cooperării viitoare”, a declarat Muttaqi pentru FT. „Politica noastră economică este deschisă.”

Muttaqi nu a precizat dacă această propunere a fost adresată direct Casei Albe.

Studiile geologice efectuate de SUA și de guvernul afgan susținut de Occident estimează că țara deține resurse minerale în valoare de cel puțin o mie de miliarde de dolari, inclusiv zăcăminte semnificative de cupru, minereu de fier, niobiu, cobalt, aur și litiu, care rămân în mare parte neexploatate din cauza deceniilor de conflict.

Începând din 2021, talibanii au anunțat investiții miniere în valoare de peste 7 miliarde de dolari cu țări precum China și Iranul pentru aur, pietre prețioase și a cromitei, care este utilizată în producția de oțel.

În iunie 2022, Mirwais Hotak, vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie din Afganistan, a vorbit despre dorința sa de a comercializa minerale, fructe, gaze, petrol și grâu cu Rusia. Talibanii erau dispuși să comercializeze stafide, plante medicinale și minerale pentru petrol rusesc. În același an, potrivit Reuters, talibanii au semnat un contract cu Rusia pentru furnizarea de combustibil și cereale.

În august 2026, ministrul afgan de Externe, Amir Khan Muttaqi, a propus ca Statele Unite să redeschidă ambasada din Kabul și să investească în dezvoltarea economică a țării, inclusiv în proiecte miniere, de baraje și de construcție de drumuri.

Această propunere a fost unul dintre numeroasele demersuri publice menite să rupă izolarea internațională a talibanilor.

De la venirea la putere în Afganistan în 2021, Statele Unite au înghețat rezervele guvernului afgan, în timp ce țările occidentale au blocat activele financiare ale Afganistanului, cerând respectarea obligațiilor privind drepturile omului. Participanții la consultările din Formatul de la Moscova privind Afganistanul din octombrie 2021 au susținut dezghețarea activelor financiare ale guvernului taliban.

Războiul Statelor Unite ale Americii din Afganistan a durat 20 de ani, din octombrie 2001 până în august 2021, fiind cel mai lung război din istoria americană.

Conflictul a început în octombrie 2001, după atacurile teroriste de la 11 septembrie, cu scopul de a distruge organizația Al-Qaeda și de a îndepărta regimul taliban care o găzduia. SUA au cheltuit peste 2.000 de miliarde de dolari în acest război.

Peste 176.000 de oameni și-au pierdut viața în conflict, inclusiv zeci de mii de civili și militari. Războiul s-a încheiat în august 2021 prin retragerea completă a trupelor americane, moment în care talibanii au preluat din nou controlul asupra întregii țări.

Editor : M.C

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