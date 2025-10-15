Live TV

Tragedie în Venezuela: 14 mineri morți, după ce galeria în care lucrau a fost inundată de puhoaie

Data publicării:
minerit groenlanda
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Paisprezece mineri au murit în timp ce lucrau în subteran într-o mină de aur din sud-estul Venezuelei, inundată în urma ploilor abundente, au anunţat marţi echipele de salvare, citate de AFP.

Sistemul naţional de gestionare a riscurilor, format din servicii de urgenţă şi personal militar, a precizat într-un comunicat că a fost instalat un post de comandament pentru coordonarea operaţiunilor de recuperare a celor 14 corpuriîn localitatea El Callao, situată într-o regiune aflată la graniţa cu Guyana şi Brazilia.

O înregistrare video care circula pe reţelele de socializare arată salvatori scoţând un cadavru dintr-o apă noroioasă.

Primarul din El Callao, Jesus Coromoto Lugo, şi-a prezentat condoleanţele familiilor victimelor, amintind că minerii munceau pentru a-şi câştiga existenţa în mina Cuatro Esquinas de Caratal, aflată la circa 850 de kilometri sud-est de Caracas.

Luni, primarul difuzase imagini care arătau inundaţiile provocate de ploile abundente căzute în această regiune a statului Bolivar.

