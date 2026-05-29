Prima reacție a Rusiei după ce Nicușor Dan a anunțat închiderea consulatului din Constanța și expulzarea trimisului lui Putin

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvant din Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova a venit cu o reacție instantă după ce președintele României a anunțat închiderea consulatului din Constanța și expulzarea consulului trimis de Putin în România.

Zaharova transmis presei: „Măsurile Rusiei privind declararea consulului general al Rusiei din România ca persona non grata și închiderea consulatului general din Constanța nu vor întârzia să se ia.

Zgomotul creat în jurul dronei din România este folosit de către occidentali pentru a deturna atenția de la uciderea copiilor din Starobilsk de către Zelensk”.

Amintim, președintele Nicușor Dan a anunțat că va fi declarată persona non grata consulul general al Rusiei la Constanța, iar consulatul va fi închis.

Șeful statului a susținut, vineri, declarații de presă la finalul CSAT care a avut loc la Palatul Cotroceni, ședință convocată după ce o dronă rusească s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament de la etajul 10 al imobilului.

