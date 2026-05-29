Live TV

News Alert Vladimir Putin, prima declarație despre drona rusească prăbușită în Galați: Rusia e pregătită să facă o anchetă

Data actualizării: Data publicării:
vladimir putin (1)
Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Rusia este pregătită să desfășoare o anchetă obiectivă” dacă i se vor oferi rămășițele dronei prăbușite în România, a declarat președintele rus Vladimir Putin, ca răspuns la o întrebare adresată de presa de la Moscova.

Nu au fost cercetate resturile acestei drone. Nimeni nu poate spune ce proveniență are un aparat de zbor sau altul până nu este realizată expertizarea acelui aparat de zbor. Noi știm că au zburat și prin Finlanda drone ucrainene și în Polonia și prin țările baltice au zburat tot drone ucrainene. Atunci prima reacție a fost exact ca cea de acum din România”, a declarat liderul de la Kremlin.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Putin a respins, de asemenea, remarcile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a acuzat Rusia că a depășit încă o limită cu incidentul, spunând că nu a examinat ea însăși resturile dronei, potrivit Reuters.

Putin a sugerat ca România să împărtășească informații despre ce s-a întâmplat și, eventual, despre fragmente de dronă, astfel încât Moscova să își poată desfășura propria anchetă.

NATO a acuzat vineri Moscova de comportament imprudent și s-a angajat să „apere fiecare centimetru al teritoriului aliat” după ce România a anunțat că o dronă rusească s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din statul membru al alianței în timpul unui atac asupra Ucrainei vecine.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
2
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
drapel nato langa ale aliatilor
3
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
profimedia-1019040261
4
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
om cu umbrela in ploaie
5
Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA zonelor afectate de...
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Digi Sport
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
radu miruta nato
Miruță, despre activarea Articolului 4 al NATO: Am decis în CSAT să cerem echipamente anti-dronă până la livrarea celor contractate
FED VENIRE BLOC NICUSOR DAN 290526 R7_188901
Radu Miruță: România va semna opt proiecte pentru unele dintre cele mai moderne sisteme anti-dronă din lume
FED VENIRE BLOC NICUSOR DAN 290526 R7_186556
Nicușor Dan, la Galați: O dronă lovită deasupra Ucrainei și-a modificat traiectoria. Președintele, huiduit de cetățeni: „Demisia!”
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
Ministrul Economiei acuză o campanie de dezinformare după incidentul de la Galaţi: „Sunt parte a unui război informaţional calculat”
irineu darau 2
Irineu Darău: Investiţii de sute de milioane de euro pentru drone. „Pacea nu vine din neputinţă, ci din capacitatea de a te apăra”
Recomandările redacţiei
509021582_122137974872723345_696277687402505230_n
Întâlnire în Situation Room „pentru o decizie finală”. Condițiile lui...
oana toiu face declaratii
Ambasadorul Rusiei, la MAE. Oana Țoiu: Condamnăm gesturile nesăbuite...
blocul din galati lovit de o drona ruseasca
Ajutoare de urgență pentru familiile din Galați afectate de explozia...
Iranian Parliament Shows Support For The IRGC, Tehran, Iran - 01 Feb 2026
Avertisment dur de la Teheran: „Vorbele SUA nu mai valorează nimic”...
Ultimele știri
Fost consilier pentru securitate națională al SUA, despre Iran: Este a nu știu câta oară când ni se spune că suntem aproape de un acord
Victorii-fantomă: Generalii ruși prezintă Kremlinului o imagine falsă, cu orașe care nu au fost niciodată capturate (ISW)
OMS face un anunț surprinzător despre Ebola: „Epidemia poate fi oprită”. Ce spune organizația despre evoluția focarului din Congo
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie...
Fanatik.ro
Denis Alibec a înjurat copiii de la Barca Academy după Chindia – Farul 3-3. Decizia Comisiei de Disciplină...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
George Puşcaş, out din lot la Dinamo – FCSB! Oficialii încearcă să îl aducă de urgenţă pe Alex Pop de la...
Adevărul
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la...
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat: Jose Mourinho a semnat!
Pro FM
Thalía, declarații dureroase la 15 ani de la moartea mamei sale: „Mi-e foarte dor de tine, încă am instinctul...
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
Liderul spiritual urmărit de milioane de oameni explică de ce societatea modernă este tot mai anxioasă
Newsweek
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”