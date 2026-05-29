Rusia este pregătită să desfășoare „o anchetă obiectivă” dacă i se vor oferi rămășițele dronei prăbușite în România, a declarat președintele rus Vladimir Putin, ca răspuns la o întrebare adresată de presa de la Moscova.

„Nu au fost cercetate resturile acestei drone. Nimeni nu poate spune ce proveniență are un aparat de zbor sau altul până nu este realizată expertizarea acelui aparat de zbor. Noi știm că au zburat și prin Finlanda drone ucrainene și în Polonia și prin țările baltice au zburat tot drone ucrainene. Atunci prima reacție a fost exact ca cea de acum din România”, a declarat liderul de la Kremlin.

Putin a respins, de asemenea, remarcile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a acuzat Rusia că a depășit încă o limită cu incidentul, spunând că nu a examinat ea însăși resturile dronei, potrivit Reuters.

Putin a sugerat ca România să împărtășească informații despre ce s-a întâmplat și, eventual, despre fragmente de dronă, astfel încât Moscova să își poată desfășura propria anchetă.

NATO a acuzat vineri Moscova de comportament imprudent și s-a angajat să „apere fiecare centimetru al teritoriului aliat” după ce România a anunțat că o dronă rusească s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din statul membru al alianței în timpul unui atac asupra Ucrainei vecine.

