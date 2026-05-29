Premierul slovac, Robert Fico, despre prăbușirea dronei pe un bloc de locuințe la Galați: „Solicit deschiderea dialogului UE-Rusia”

Premierul eurosceptic slovac, acuzat, nu de puține ori, de poziții pro-ruse, s-a exprimat pe marginea celui mai grav incident de pe teritoriul României provocat de războiul de la graniță, din Ucraina. Robert Fico a comentat prăbușirea unei drone pe un bloc de locuințe din Galați, îndemnând la „deschiderea imediată a dialogului între Uniunea Europeană și Federația Rusă”.

Fico și-a exprimat, totodată, solidaritatea deplină cu Guvernul român, făcând apel la reținere în ceea ce privește declarațiile provocatoare.

„Cu câteva zile în urmă, am afirmat că, în absența unui dialog între Uniunea Europeană și Federația Rusă, orice dronă rătăcită ar putea duce la o escaladare a tensiunilor pe care s-ar putea să nu o putem gestiona.

În legătură cu incidentul cu drona, îmi exprim solidaritatea deplină cu guvernul român, fac apel la reținere în ceea ce privește declarațiile provocatoare și solicit încă o dată deschiderea imediată a dialogului între Uniunea Europeană și Federația Rusă”, a scris Fico pe X.

Fico nu menționează Rusia ca agresor în Ucraina, se mulțumește doar să îndemne la evitarea declarațiilor provocatoare.

