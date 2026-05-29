Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a transmis vineri dimineață, după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din centrul Galațiului, că secretarul general al Alianței, Mark Rutte, se află în contact cu autoritățile române. În același timp, NATO condamnă „imprudența Rusiei”.

„În această dimineață, un bloc de locuințe din România a fost lovit de o dronă, în contextul în care Rusia a atacat infrastructura ucraineană din apropierea frontierei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află în contact cu autoritățile române. Condamnăm imprudența Rusiei, iar NATO va continua să-și consolideze apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a dronelor”, a transmis reprezentanta NATO, într-un mesaj postat pe X.

Reacția vine după ce o dronă s-a prăbuşit, vineri noaptea, peste un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galaţi. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române.

„Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei”, precizează MApN.

Ministerul Apărării transmite că, de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.

