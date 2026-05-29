Live TV

Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați

Data publicării:
drapel nato langa ale aliatilor
Foto: Profimedia

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a transmis vineri dimineață, după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din centrul Galațiului, că secretarul general al Alianței, Mark Rutte, se află în contact cu autoritățile române. În același timp, NATO condamnă „imprudența Rusiei”. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„În această dimineață, un bloc de locuințe din România a fost lovit de o dronă, în contextul în care Rusia a atacat infrastructura ucraineană din apropierea frontierei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află în contact cu autoritățile române. Condamnăm imprudența Rusiei, iar NATO va continua să-și consolideze apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a dronelor”, a transmis reprezentanta NATO, într-un mesaj postat pe X.

Reacția vine după ce o dronă s-a prăbuşit, vineri noaptea, peste un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galaţi. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române.

„Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei”, precizează MApN.

Ministerul Apărării transmite că, de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
Nicusor Dan
2
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
vladimir putin (1)
3
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest”, susține MAE de la...
sgtgbsrgtbrs
4
Alertă majoră: O dronă rusească a lovit un bloc din Galaţi. Două persoane au fost rănite...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
5
„PSD sună prin PNL și USR”. Un deputat liberal spune că social-democrații caută susținere...
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Digi Sport
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Plenary session of the European Parliament
Ursula von der Leyen condamnă incidentul cu dronă de la Galați: „Războiul de agresiune al Rusiei a depășit încă o limită”
Sortie Du Conseil Des Ministres
Ministru francez: „Incidentul din România demonstrează că există o amenințare rusă la adresa securității europene”
Oana Țoiu
Oana Țoiu, despre drona care a lovit un bloc din Galați: Incidentul justifică invocarea articolului 4 din NATO
Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026
MApN explică de ce nu a doborât drona care a lovit un bloc de 10 etaje din Galați: „Timpul a fost extrem de scurt”
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu: România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă
Recomandările redacţiei
Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026
Raed Arafat, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați: „Populația...
drone rusești Geran
Ce tip de dronă era cea căzută pe blocul din Galați. Anunțul MApN
agbagbagba
„Chiar vine rusul peste noi?” Prima reacție a primarului din Galați...
xfgsfghbsrhnar
Ce scrie presa străină despre incidentul provocat de prăbușirea unei...
Ultimele știri
Bolojan, după incidentul de la Galați: „Situația este inacceptabilă. România trebuie să-și consolideze apărarea”
Președintele Letoniei, mesaj pentru România după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați
Simion: Condamnăm atacul din această noapte, incompetența și impostură actualilor conducători
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a făcut tatuaj, a băut cocktailuri și s-a culcat liniștită. Câteva ore mai târziu a devenit mamă fără să...
Cancan
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Fanatik.ro
Se naşte o nouă forţă în fotbalul românesc?! Echipa susţinută de 7000 de fani la fiecare meci a promovat în...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Dronă prăbușită pe un bloc din Galați. Încărcătura a explodat, iar zeci de oameni au fost evacuați. Video cu...
Adevărul
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la...
Playtech
Ce este drona Geran-2 și de ce este dificil de interceptat? Acţionează diferit, explicaţiile MApN: de ce nu a...
Digi FM
„Suntem încă în stare de șoc, eu m-am pitit în pat de frică”. Mărturia unei femei după explozia provocată de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rafael Nadal, de nerecunoscut! Internetul a ”explodat” după o poză: ”N-am crezut într-un milion de ani că-l...
Pro FM
Alina Crișan, fosta membră A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i s-au adus
Film Now
Adam Sandler, criticat dur după apariția de la premiera filmului soției sale: „E lipsă de respect!” Imaginile...
Adevarul
Liderul spiritual urmărit de milioane de oameni explică de ce societatea modernă este tot mai anxioasă
Newsweek
Schimbare la acordarea biletelor CFR și la transportul gratuit la pensie. Ce apare nou pe talonul de pensii?
Digi FM
Caz impresionant la Timișoara, unde o femeie de 44 de ani a născut tripleți, după o sarcină naturală. Ea mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Blonda care s-a iubit cu Sebastian Stan îl face tată pe proaspătul său soț, un actor celebru din Grey’s...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”