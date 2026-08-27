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ONU solicită reguli pentru toate platformele sociale după acordul Meta de miliarde de dolari

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META. A word from wooden blocks
Foto: Getty Images
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Din articol
Volker Turk: Copiii nu ar trebui să aștepte măsuri legale ONU cere măsuri de siguranță încă din etapa de proiectare Meta, vizată de anchete și în Uniunea Europeană

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a solicitat joi introducerea unor reguli care să protejeze copiii pe toate platformele de socializare, în urma acordului încheiat în această săptămână de Meta în Statele Unite.

În plin proces, Meta a fost de acord miercuri să plătească până la 17 miliarde de dolari și să restricționeze accesul adolescenților la Instagram și Facebook în aproximativ 50 de state și teritorii americane, după ce a ajuns la un acord cu procurorii generali ai acestora. Înțelegerea este comparabilă cu acordul istoric impus companiilor de tutun în 1998, relatează AFP preluată de Agerpres.

Ulterior, Texasul a anunțat propriul acord cu Meta, în valoare de peste un miliard de dolari și care prevede restricții similare. Astfel, valoarea totală a acordurilor depășește 18 miliarde de dolari.

Volker Turk: Copiii nu ar trebui să aștepte măsuri legale

„Copiii nu ar trebui să fie nevoiți să aștepte luarea unor măsuri legale pentru a putea naviga în siguranță online”, a scris Volker Turk pe rețeaua X.

Înaltul Comisar al ONU a subliniat că noile măsuri adoptate de Meta în statele și teritoriile americane vizate „sunt în acord” cu cerințele sale.

Însă „trebuie aplicată o abordare axată pe siguranță în întregul sector”, a îndemnat el.

„Guvernele trebuie să preia inițiativa, în loc să aștepte ca instanțele și companiile să acționeze”, a adăugat Volker Turk.

ONU cere măsuri de siguranță încă din etapa de proiectare

Pe 29 mai, Volker Turk a declarat că garantarea siguranței online a copiilor este o prioritate urgentă. El a susținut că o concentrare exclusivă pe restricțiile de vârstă nu va schimba designul și algoritmii care au făcut ca aceste platforme să fie periculoase.

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Giganții tehnologici trebuie să integreze siguranța „prin proiectare, în loc să plaseze această responsabilitate pe seama părinților și copiilor”, a afirmat el la momentul respectiv.

Biroul său a publicat zece linii directoare pentru siguranța online a copiilor. Acestea includ asigurarea implicită a protecției maxime a datelor copiilor și prevăd că „micro-targetarea” minorilor în scopuri comerciale „nu ar trebui permisă”.

Meta, vizată de anchete și în Uniunea Europeană

Acordul încheiat de Meta în Statele Unite rezolvă doar unul dintre aspectele, cel mai grav, ale amplei bătălii juridice în care toate platformele de socializare sunt acuzate că au contribuit la declanșarea unei crize de sănătate mintală în rândul tinerilor americani.

În Uniunea Europeană, Meta face, de asemenea, obiectul unor investigații ale Comisiei Europene din motive similare.

Pe 10 iulie, Comisia Europeană a ordonat gigantului tehnologic american să modifice interfețele Facebook și Instagram, considerate prea susceptibile să creeze dependență, sub amenințarea unei amenzi foarte mari.

Bruxelles critică grupul lui Mark Zuckerberg pentru că nu a evaluat corect și nu a atenuat în mod corespunzător riscurile ca utilizatorii celor două platforme să dezvolte dependențe, în special minorii și adulții vulnerabili, din cauza funcțiilor concepute pentru a le menține atenția cât mai mult timp posibil.

Editor : Ana Petrescu

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