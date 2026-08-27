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Putin „nu va ataca un teritoriu al NATO”, dă asigurări Trump. „Am avut discuţii bune cu el”

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Vladimir Putin și Donald Trump.
Vladimir Putin și Donald Trump. Foto: Profimedia
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Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări, joi, că omologul său rus, Vladimir Putin, „nu va ataca un teritoriu al NATO”, transmit AFP şi Reuters.

„Am avut discuţii bune cu el. Nu va ataca un teritoriu al NATO”, a spus preşedintele american într-o discuţie cu reporterii în Biroul Oval de la Casa Albă.

Declaraţia intervine după ce Wall Street Journal şi CBS au raportat că directorul CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat marţi la Moscova pentru a descuraja Rusia să atace NATO, în condiţiile în care evaluările serviciilor americane de informaţii indică faptul că Rusia ar putea încerca să pună Alianţa la încercare.

WSJ a subliniat că preşedintele rus Vladimir Putin ar putea sfida NATO cu un „atac limitat” în următorii ani.

Donald Trump a calificat, totuşi, această deplasare a directorului CIA drept o vizită de „semi-rutină” într-un interviu acordat miercuri comentatorului conservator Glenn Beck, lăsând să se înţeleagă că întrevederea a avut ca scop discutarea războiului din Ucraina.

„Ne-am dori ca războiul din Ucraina să se oprească”, a adăugat preşedintele american.

Mai devreme în cursul zilei, Trump a declarat pentru Axios, într-un interviu telefonic, că nu va exista un astfel de atac şi că Ratcliffe nu a fost trimis la Moscova pentru a transmite vreun mesaj anume.

„Ratcliffe se întâlneşte cu omologul său rus odată la şase luni sau odată pe an. Au o relaţie foarte bună. Nu a existat niciun mesaj şi nu a fost nimic neobişnuit”, a spus Trump pentru Axios.

Și Kremlinul a respins joi articolele din presa americană.

„O mulţime de astfel de materiale cu poveşti de groază se publică chiar acum. Desigur, asta nu are nimic de-a face cu realitatea şi cu intenţiile Federaţiei Ruse”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

 

Editor : C.L.B.

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