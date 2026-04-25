Un milionar american plecat la vânătoare de antilope în Africa Centrală a fost ucis de elefanți

Un vânător milionar a fost ucis de elefanți în timpul unei expediții de vânătoare în Africa Centrală. Ernie Dosio, în vârstă de 75 de ani, căuta o specie rară de antilopă în pădurea Lope-Okanda din Gabon, Africa Centrală, când o turmă de cinci elefanți l-a zdrobit, relatează The Independent.

Dosio, care era proprietarul unei podgorii din California, colecționase o serie de trofee de animale, inclusiv rinoceri, elefanți și lei.

Operatorul de safari Collect Africa a confirmat moartea lui Dosio, potrivit Daily Mail. Compania a declarat că un vânător profesionist care îl ghida pe Dosio a fost, de asemenea, grav rănit în incidentul care a avut loc pe 17 aprilie.

Echipa de vânători căuta o antilopă cu spate galben, care este una dintre speciile cele mai vânate în pădurile din Africa de Vest și Centrală.

Cei cinci elefanți adulți, alături de un pui, erau ascunși în pădure. Elefanții sunt cele mai mari animale de pe Pământ, masculii adulți cântărind în medie 6.000 kg și atingând o înălțime de 3 metri.

„Aș prefera să nu intru în detalii, dar putem spune că totul s-a întâmplat rapid”, a declarat un prieten de-ai lui Dosio pentru New York Post despre deces.

Broșurile de vânătoare de pe site-ul Bobby Hansen Safaris îl arată pe Dosio pozând cu porci, un bivol de Nil și o impala în Uganda. O excursie din Tanzania include imagini cu vânătorul alături de o gazelă.

Se estimează că între 300 și 500 de persoane sunt ucise în fiecare an în atacurile elefanților, potrivit Global Sanctuary for Elephants.

