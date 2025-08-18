Pentru lupii din Tibet, primul robot-antilopă construit de China ar putea arăta la fel de apetisant ca antilopele care trăiesc în tundra tibetană. Acest robot face însă parte dintr-un program de supraveghere a speciilor pe cale de dispariţie, iniţiat de Beijing, care a ajuns până în cele mai izolate regiuni ale Chinei, conform unui material publicat marţi de Reuters.



Ochii asemănători antilopelor reale şi blana groasă fac ca acest robot să fie aproape identic cu animalele reale, în timp ce instrumentele sale folosesc standardul 5G şi inteligenţa artificială (AI) pentru a scana platoul Hoh Xil, conform imaginilor publicate de agenţia chineză Xinhua.

Dezvoltată de Academia de Ştiinţe din China şi de compania DEEP Robotics din Hangzhou, antilopa robotică dispune de conectivitate 5G şi de sisteme de viziune controlate de AI, permiţând monitorizarea în timp real a migraţiei, comportamentului de reproducere şi disponibilităţii hranei pentru specii endemice tibetane ce sunt ameninţate cu dispariţia.

China oferă industriei sale de robotică zeci de miliarde de dolari în subvenţii şi a găzduit World Robot Conference 2025, care s-a încheiat marţi.



Standardul 5G a ajuns în Tibet în 2019, conform documentelor guvernamentale chineze, iar regiunea de sud-vest a ajuns la 1 milion de utilizatori până în 2022. Odată cu finalizarea unei staţii de bază 5G în oraşul Gogmo la sfârşitul anului 2023, fiecare district din Tibet a fost acoperit, a relatat presa de stat.



Dincolo de transmiterea de imagini live şi urmărirea datelor despre speciile rare de antilope, infrastructura 5G din Tibet susţine acum o gamă tot mai mare de aplicaţii AI - de la drone mici care pot opera în zone impenetrabile radarului, până la consultaţii de telemedicină şi tehnologii inteligente de păstorire a iacilor, potrivit rapoartelor presei de stat chineze.

