Un român de 36 de ani a blocat traficul feroviar din Germania, după ce și-a sărbătorit eliberarea din închisoare

Un bărbat de 36 de ani, aflat sub influența alcoolului, a blocat ieri seară traficul feroviar pe linia de mare viteză dintre Ingolstadt și Nürnberg, informează publicația germană Pfaffenhofen-today.

Conform informațiilor furnizate de Poliția Federală, un martor a semnalat, în jurul orei 20:00, prezența unei persoane în zona căii ferate, în apropierea intrării sudice a tunelului Euerwang, lângă Greding (centrul Germaniei, între Munchen și Nurnberg).

Conform informațiilor, martorul a văzut cum bărbatul a intrat în tunel cu o geantă de sport. Poliția federală a dispus închiderea imediată a tunelului. Zona a fost cercetată de forțele de intervenție ale poliției federale și de stat.

„În jurul orei 20:30, un cetățean român în vârstă de 36 de ani, care se afla la aproximativ 80 de metri în tunel, a fost găsit de către polițiști și scos din zona de pericol”, se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului Poliției Federale din Nürnberg.

Inițial, poliția germană a detectat asupra bărbatului și un obiect suspect, o genată, așa că un potențial atac teroprist a trebuit luat în calcul

Geanta pe care bărbatul o avea la el era însă goală.

„Forțele de intervenție au putut exclude prezența unui obiect periculos cu ajutorul unui câine dresat pentru detectarea explozibililor.”, au spus polițiștii.

Închiderea traseului a fost ridicată ulterior.

Bărbatul de 36 de ani se afla sub influența alcoolului.

Pe jos spre Nurnberg

Conform informațiilor Poliției Federale, bărbatul își sărbătorise eliberarea dintr-un penitenciar, a ratat trenul la gara din Kinding și a încercat apoi să ajungă pe jos la Nürnberg. În acest context, el a pătruns fără autorizație în zona căilor ferate.

Împotriva românului a fost inițiată o anchetă.

Închiderea traseului a provocat perturbări semnificative în traficul interurban. Potrivit informațiilor furnizate de poliție, unele trenuri au trebuit, printre altele, să fie întoarse din drum.

