„Maradona putea fi salvat cu un simplu diuretic”. Declarațiile făcute de un medic apropiat starului argentinian, în timpul procesului

Diego Maradona, unul dintre cei mai talentați fotbaliști din istorie, a murit la vârsta de 60 de ani. Foto: Guliver/GettyImages
Medicul Mario Schiter, care l-a tratat pe Diego Maradona la începutul anilor 2000 şi a asistat la autopsia acestuia în 2020, consideră că argentinianul ar fi putut fi salvat dacă i s-ar fi administrat un diuretic, relatează AFP și News.ro.

Medicul a afirmat joi, în cadrul procesului privind moartea starului argentinian, că starea lui s-ar fi putut îmbunătăţi "în 48 de ore" dacă i s-ar fi administrat pur şi simplu un diuretic pentru a ajuta la eliminarea apei prin urină, sugerând că decesul ar fi putut fi evitat.

"În aproximativ 48 de ore, starea lui s-ar fi îmbunătăţit semnificativ", a afirmat dr. Mario Schiter, care l-a tratat pe Maradona la începutul anilor 2000 şi a asistat la autopsia sa în 2020, întrebat despre ce ar fi putut schimba cursul evenimentelor în ultimele zile ale vieţii fotbalistului.

"În fiecare zi văd pacienţi în această situaţie la terapie intensivă, care ajung cu insuficienţă cardiacă congestivă. Li se administrează diuretice pentru a le reduce volumul de lichid şi, după 12 ore, sunt deja acasă", a adăugat specialistul în medicină intensivă.

Mario Schiter, la fel ca mai mulţi experţi înaintea lui la proces, a declarat că Maradona avea un exces de lichid în mai multe organe în momentul decesului. "Avea apă peste tot", a spus Carlos Casinelli, un alt medic care a participat la autopsie. Potrivit acestuia, aceşti litri de lichid nu s-ar fi putut forma "în mai puţin de o săptămână sau zece zile", sugerând că această acumulare de lichid ar fi trebuit să fie observată de personalul medical.

Dr. Schiter a fost multă vreme medicul de încredere al lui Maradona, intervenind în momentele decisive ale vieţii acestuia. Consultat în 2020, el s-a pronunţat împotriva îngrijirii la domiciliu, opţiune care a fost însă aleasă în cele din urmă pentru convalescenţa postoperatorie a campionului.

În timpul acestei convalescenţe într-o casă închiriată în Tigre (la nord de Buenos Aires), campionul mondial din 1986 a decedat din cauza unui edem pulmonar şi a unui stop cardiorespirator la 25 noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani. Şapte profesionişti din domeniul medical (medic, psihiatru, psiholog, asistenţi medicali) sunt judecaţi de o lună la San Isidro pentru posibile neglijenţe care au dus la moartea sa. Aceştia riscă până la 25 de ani de închisoare.

Şedinţa de joi a fost marcată de un moment de tensiune, când fiica lui Maradona, Gianinna, a părăsit brusc sala de judecată după ce unul dintre acuzaţi, pentru a-şi susţine mărturia, a proiectat imagini de la autopsie, fără să o fi avertizat pe Gianinna.

"Nenorociţilor!", a strigat ea în timp ce pleca, înainte ca sesiunea să fie în cele din urmă scurtată. Procesul, cu două şedinţe pe săptămână, ar trebui să dureze până în iulie.

