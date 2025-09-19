Live TV

Surorile lui Maradona rămân fără miliarde de pesos. Acuzațiile aduse lor de către justiția argentiniană

Data publicării:
profimedia-0396282680-1
Diego Maradona a murit la 60 de ani. Sursa foto: Profimedia Images

Justiţia argentiniană a dispus joi sechestrarea bunurilor a două surori şi ale avocatului lui Diego Maradona, precum şi ale altor trei persoane, pentru gestionarea frauduloasă a mărcii „Maradona”.

Un tribunal de apel din Buenos Aires a decis să-l acuze pe fostul avocat al lui Maradona, Matias Morla, precum şi pe doi dintre asistenţii săi pentru gestionarea frauduloasă a mărcii „Diego Maradona” şi a derivatelor sale care, potrivit copiilor starului argentinian de fotbal, ar fi trebuit să le fie transferate după moartea lui „Diez” („10”), relatează AFP, potrivit news.ro.

1,34 milioane de dolari în joc

Două dintre surorile starului, Rita şi Claudia Maradona, precum şi un notar sunt urmăriţi penal, fiind complici în acest caz.

Sechestrul decis de justiţie se ridică la 2 miliarde de pesos, adică aproximativ 1,34 milioane de dolari, pentru toţi acuzaţii. Instanţa consideră că societatea comercială creată de avocatul Morla pentru a administra marca era doar o faţadă şi că Maradona „continua să exercite controlul” asupra patrimoniului său în momentul decesului.

În aceste condiţii, se precizează în document, bunurile, fie ele materiale sau imateriale, „revin imediat moştenitorilor săi”, în acest caz copiii săi.

Un caz care datează din 2021

Cazul a început în 2021, când două dintre fiicele lui Maradona, Dalma şi Giannina, i-au acuzat pe Morla şi pe ceilalţi inculpaţi că şi-au însuşit marca. Ceilalţi trei copii ai starului fotbalului s-au alăturat apoi acuzării în calitate de părţi civile.

Diego Maradona a murit cu un an înainte, la vârsta de 60 de ani, în 25 noiembrie 2020, în urma unui stop cardiorespirator şi a unui edem pulmonar, în reşedinţa din Tigre, la nord de Buenos Aires, unde se afla în convalescenţă după o operaţie pe creier.

Primul proces, anulat

Procesul privind marca comercială se desfăşoară în paralel cu o procedură menită să stabilească responsabilitatea mai multor profesionişti din domeniul sănătăţii în moartea lui Maradona.

Un prim proces a fost anulat în luna mai, după recuzarea uneia dintre judecătoare, acuzată că a participat la realizarea unui documentar neautorizat despre acest caz. Data noului proces nu este încă cunoscută.

Opt profesionişti - medici, psihiatri, psihologi, asistenţi medicali - trebuie să răspundă pentru „omucidere cu o posibilă intenţie”, cu alte cuvinte pentru neglijenţe comise în cunoştinţă de cauză că acestea pot duce la moarte. Aceştia riscă între 8 şi 25 de ani de închisoare.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jan Marsalek in Moscow
1
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
florin barbu la o sedinta
2
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
teodora pana fb
3
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
stadioane in targoviste
4
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
Nicușor Dan.
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de neconstituționalitate: Voi...
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
Digi Sport
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan in parlament
Bolojan discută cu reprezentanții marilor magazine despre plafonarea...
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Moșteanu: „O parte din români privesc războiul de pe balcon”. E...
drone polonia militari politie
Resturi de rachetă au fost găsite în estul Poloniei, anunţă poliţia...
fruct de avocado
„Avocado mănâncă ei, noi n-avem bani nici de pufuleți”. Reacția unui...
Ultimele știri
Lupta oamenilor lui Trump cu știința: vaccinul contra rujeolei nu mai este recomandat, contrar avizelor medicilor
Elevă de clasa a VII-a, luată cu ambulanța de la cursuri după ce a fumat o ţigară electronică
Românii care ar putea plăti mai puțin la întreținere. Ce propune un proiect depus la Senat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vladimir plahotniuc
Motivul pentru care Grecia a suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc are legătură cu România
Archive - Farewell To Designer Giorgio Armani, The King Of Fashion, Dies At 91
Cine moștenește imperiul lui Giorgio Armani. Cele două plicuri cu testamentele au fost desigilate
bani scoși de la un bancomat din India
„Ești sub arest digital”: O femeie a pierdut peste o jumătate de milion de dolari într-o schemă facilitată de un director de bancă
photo-collage.png - 2025-09-04T190457.404
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă publică din Capitală
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Cum funcționa rețeaua pe care DNA o acuză că a prejudiciat statul cu 20 de milioane de euro. Era ajutată de un funcționar ANAF
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
S-a schimbat prognoza meteo după formarea vortexului polar! Prima ninsoare din România, mai aproape decât ne...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dezvăluire incredibilă! Cât vorbește cu Gigi Becali într-o zi la telefon: „Ăsta e recordul”
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Ar putea Zeljko Kopic să lucreze cu Gigi Becali patron? Răspunsul surpriză al antrenorului de la Dinamo...
Adevărul
Israelul anunță punerea în funcțiune a unei arme laser capabile să intercepteze drone și rachete. Cost: sub 5...
Playtech
Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
VIDEO Gafă în Champions League! Ce s-a auzit de la boxe în tot stadionul: ”S-au încurcat”
Pro FM
Părinții ei și-au refăcut fiecare viața după divorț. Ce crede Miley Cyrus despre poveștile de dragoste pe...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
În epoca dronelor, războiul se mută sub pământ: Cum se pregătesc Ucraina și aliații pentru confruntările...
Newsweek
Guvernul nu are bani să indexeze pensiile. Cheltuie milioane să știe cât timp le mai țin „înghețate”
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Recenzii de 5 stele pentru noul thriller cu Leonardo DiCaprio. „Monumental”, „Filmul anului”, „Excelența, o...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”