Live TV

Marco Rubio, mesaj pro-Viktor Orban, la Budapesta. Realegerea lui condiţionează intrarea într-o „epocă de aur” a relaţiilor cu SUA

Data actualizării: Data publicării:
marco rubio da noroc cu viktor orban
Marco Rubio și Viktor Orban. Foto: Profimedia
Din articol
De ce a venit Rubio în Ungaria SUA, dispuse să ajute financiar Ungaria

Preşedintele Donald Trump îşi doreşte succesul prim-ministrului ungar Viktor Orban, deoarece leadershipul şi relaţia acestuia cu şeful Casei Albe sunt cruciale pentru interesele SUA, a declarat luni secretarul de stat american Marco Rubio, oferind un sprijin puternic liderului naţionalist în contextul alegerilor dificile din aprilie, relatează Reuters.

Vorbind la o conferinţă de presă comună cu Orban la Budapesta, Rubio a spus că relaţiile SUA cu Ungaria intră într-o „epocă de aur”, dar a sugerat că acest lucru depinde de realegerea lui Orban. El a indicat, de asemenea, că Washingtonul ar fi dispus să ajute Budapesta financiar, dacă ar fi necesar.

„Preşedintele Trump este profund angajat pentru succesul dumneavoastră, deoarece succesul dumneavoastră este succesul nostru”, a declarat Rubio, stând lângă Orban. „Vrem ca această ţară să prospere. Este în interesul nostru naţional, mai ales atâta timp cât dumneavoastră sunteţi prim-ministru şi liderul acestei ţări”, a adăugat Rubio.

„Intrăm într-o epocă de aur a relaţiilor dintre ţările noastre, şi nu doar datorită aproprierii dintre popoarele noastre, ci şi datorită relaţiei pe care o aveţi cu preşedintele Statelor Unite”, a spus Rubio.

De ce a venit Rubio în Ungaria

La alegerile parlamentare din 12 aprilie, care se anunţă a fi foarte disputate, Orban se confruntă cu cea mai mare provocare de când partidul său, Fidesz, a ajuns la putere în 2010.

Votul va avea implicaţii majore pentru Europa şi mişcările politice conservatoare şi de extremă dreapta, care se întăresc, notează Reuters, citată de News.ro.

Orban, de mult timp unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai lui Trump în Europa, s-a ciocnit adesea cu UE pe o serie de probleme, menţinând în acelaşi timp relaţii cordiale cu Rusia şi criticând Ucraina.

Mulţi dintre membrii extremei drepte americane îl consideră un model pentru politicile dure ale lui Trump în materie de imigraţie şi pentru sprijinul acordat conservatorismului creştin.

Rubio, care este şi consilierul lui Trump pe probleme de securitate naţională, se afla în a doua etapă a unui turneu de două zile în Slovacia şi Ungaria, ale căror lideri conservatori sunt apropiaţi de Trump şi critici faţă de Uniunea Europeană.

În ambele ţări, Rubio s-a angajat să creeze legături mai puternice într-un moment în care relaţiile Washingtonului cu aliaţii europeni mai mari, precum Franţa şi Germania, sunt tensionate.

Criticile lui Trump la adresa Europei, impunerea de tarife vamale ţărilor UE şi ambiţia de a lua Groenlanda de la Danemarca, membru NATO, i-au determinat pe liderii Europei de Vest să caute o cale mai independentă faţă de Washington.

La Conferinţa de securitate de la München din weekend, Rubio a transmis un mesaj de unitate, dar a menţinut şi criticile administraţiei la adresa Europei, după un an care a afectat relaţiile transatlantice.

SUA, dispuse să ajute financiar Ungaria

Rubio a spus că rezultatul alegerilor din Ungaria depinde de alegători, dar a lăudat în repetate rânduri relaţia „extrem de puternică” a lui Orban cu SUA, afirmând că aceasta are „beneficii tangibile” pentru relaţiile bilaterale.

„Dacă vă confruntaţi cu dificultăţi financiare, dacă vă confruntaţi cu obstacole în calea creşterii economice, dacă vă confruntaţi cu ameninţări la adresa stabilităţii ţării dumneavoastră, ştiu că preşedintele Trump va fi foarte interesat, datorită relaţiei dumneavoastră cu el şi datorită importanţei pe care o are această ţară, să găsească modalităţi de a oferi asistenţă dacă ar apărea vreodată un astfel de moment”, a spus Rubio.

Orban s-a străduit să revigoreze economia Ungariei de când inflaţia a crescut după invazia Rusiei din februarie 2022 în ţara vecină, Ucraina, iar creşterea economică a stagnat timp de trei ani.

El a redus impozitele, a majorat salariile şi a promovat credite ipotecare ieftine pentru a-şi consolida poziţia în sondaje, cu preţul unui deficit bugetar mai mare, al riscurilor inflaţioniste şi al renunţării la progresul înregistrat în reducerea lentă a uneia dintre cele mai mari datorii din Uniunea Europeană.

Atât Orban, cât şi premierul slovac Robert Fico au fost acuzaţi de instituţiile UE că au slăbit sistemul judiciar, mass-media şi aplicarea legilor anticorupţie din ţările lor, acuzaţii pe care le resping.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
Viktor Orban
2
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
3
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
4
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
nava rusa
5
Un „risc” major pentru Moscova. Marina ucraineană explică „dispariția” submarinelor...
Omul pe care Gheorghe Hagi l-ar vrea afară din FRF, pentru a prelua echipa națională. Prunea: "Neapărat!"
Digi Sport
Omul pe care Gheorghe Hagi l-ar vrea afară din FRF, pentru a prelua echipa națională. Prunea: "Neapărat!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Peter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza. Foto: Facebook
Rivalul lui Viktor Orban promite să pună capăt corupției premierului și să se alăture Parchetului European condus de Kovesi
obama
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
american mutat in oradea
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Emmanuel Macron Friedrich Merz
Europa intenţionează să se bazeze mai puţin pe apărarea SUA. Merz şi Macron au în vedere un nou cadru de securitate european
robert fico
Ungaria și Slovacia acuză Ucraina că blochează petrolul rusesc și cer ajutorul Croației. „Atât de multe minciuni de ambele părți”
Recomandările redacţiei
lideri coalitie guvernare
Deciziile Coaliției, după o ședință de patru ore. Cine scapă de...
trump
UE anunță că va participa la reuniunea inaugurală a Consiliului...
© Press Service Of The President Of Ukraine / YPV.2026
Zelenski se așteaptă ca Rusia să lanseze un atac masiv asupra Ucrainei
dragos pislaru adrian caciu
Schimb de replici Pîslaru - Câciu pe banii PNRR: „Fie ești habarnist...
Ultimele știri
Tensiuni în Parlament între ministrul Energiei și USR pe tema crizei apei din Curtea de Argeș: Puneți-vă cizmele și mergeți la Vidraru
Copii de 8 ani, exploatați într-o fabrică din Italia. Cei mici mergeau la muncă, alături de părinții lor. Cine era implicat în afacere
Warner Bros. Discovery reia discuţiile cu Paramount Skydance, după o nouă ofertă de preluare prezentată la 10 februarie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Provocările se încheie pentru ele pe 16 februarie 2026. Trei zodii care trebuie să privească spre viitor cu...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Orașul din România unde apare o arenă de lux! Peste 20 de milioane de euro pentru un OZN: ”O minunăție!”
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Gabriel Torje a semnat cu Antena 1! Emisiunea la care va participa fostul mijlocaș de la Dinamo
Adevărul
Noua ordine europeană dă frisoane la Paris și Londra. „Istoria are experiențele a două războaie mondiale...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Prințesa Lilibet a moștenit părul roșcat al tatălui ei, prințul Harry. Meghan Markle a surprins un moment...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în...
Pro FM
Lady Gaga, apariție surpriză la Super Bowl 2026. „Wow! Ce moment! Bad Bunny a convins-o să cânte și să...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul”...
Newsweek
PSD anunță bani mai mulți la pensie și anularea CASS. „Altfel plecăm de la guvernare”. Când se va întâmpla?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Un film cu Margot Robbie, clasificat R, a debutat cu încasări de aproape 35 de milioane de dolari la box...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online