Alegerile din Statele Unite au fost cel mai urmărit eveniment al anului, cu implicații la nivel global. Numărul sondajelor publicate înainte de alegeri a fost direct proporțional cu interesul pentru scrutinul de peste Ocean. În avalanșa de date publicate s-au remarcat cele făcute de către o casă de sondare fondată și condusă de către un român, stabilit tot dincolo Atlantic. Digi24.ro a vorbit cu Andrei Roman, fondatorul AtlasIntel, pentru a înțelege cum au reușit să livreze date atât de exacte și câtă încredere mai pot avea oamenii în sondajele prezentate publicului.

Sondajele sunt o constantă în toate campaniile electorale. Partidele le folosesc pentru a vedea care este reacția publicului la politicile pe care le propun sau pentru a vedea cum trebuie să-și adapteze discursul sau promisiunile pentru a câștiga cât mai multe procente în alegeri.

„Testarea” opiniei publice este o adevărată știință și este folosită dintodeauna. Părerile oamenilor putând schimba radical modul în care un partid sau un politician vorbește, se comportă sau chiar trăiește.

Datele despre opinia populară sunt culese de către mii de institute de sondare la nivel global. În campania electorală, frecvența acestora poate fi chiar zilnică.

De foarte multe ori, din păcate, datele pot fi prezentate pentru a „crea impresii” sau a predispune oamenii să voteze pentru cineva „cu mai multe șanse”.

Ulitmul scrutin electoral important din România a avut reverberații inclusiv privind modul în care românii văd casele de sondare. Clasarea în turul doi a unui politician pe care „nu-l vedea” aproape nimeni în cifre a fost un șoc în rândul populației și a schimbat radical modul în care sunt văzute casele de sondare.

În acest context, prezicerea cu acuratețe a rezultatelor unui scrutin pare mai degrabă o excepție decât regula. Cu toate acestea, s-a întâmplat.

Sondarea algerilor din SUA

Într-o amplă analiză post electorală, casa de sondare fondată de către român s-a dovedit a fi cea mai apropiată de adevăr, din alte peste 30 de companii care au făcut același lucru.

Datele analizate după trei noiembrie arată diferențele dintre realitate și datele publicate de către diverse case de sondare. În cazul AltlasIntel eroarea a fost de doar 0,3, infim dacă e să ne raportăm doar la faptul că marja de eroare clasică din sondare este de 3%.

„Cea mai mare înfrângere de la scandalul Watergate până în prezent”

Într-un răspuns pentru digi24.ro, Andrei Roman a explicat care au fost mitivele care au stat la baza înfrângerii istorice a președintelui SUA.

„AtlasIntel a fost cea mai precisă companie de sondare, atât la nivel național (votul popular pentru Camera Reprezentanților) cât și în alegerile pentru senatori și guvernatori în statele care au avut tipul ăsta de alegeri. La nivel național, am fost singura casă de sondare care preconiza cea mai mare înfrângere pentru un președinte de la Watergate și până acum: 14 puncte de diferență, exact rezultatul care este așteptat acum la numărarea completă a voturilor. La nivel de senat și guvernatori am anticipat corect toate cursele, unele dintre ele cu erori de 0,0%, cazul Senatului din Iowa.

Diferit în aceste alegeri a fost magnitudinea înfrângerii, care după cum spuneam e cea mai mare după Watergate. Trei factori principali au contribuit: inflația și costul de viață, controlul cărora fusese una din principale promisiuni ale lui Trump în alegerile din 2024 și care nu a fost îndeplinită, mai ales din cauza prețului petrolului după începerea războiului din Iran;

Trump fatigue, mai ales între alegătorii independenți care au obosit de retorica radicală fără rezultate concrete; o mobilizare masivă a electoratului hispanic/latin din cauza raidurilor ICE și a deportărilor masive care au semănat teroare în comunitățile care vorbesc limba spaniolă

Cum s-a ajuns la această performanță și de ce nu mai au încredere românii în sondaje

În același răspuns pentru Digi24.ro, Andrei Roman a explicat cum au fost culese datele și a vorbit despre pierderea încrederii românilor în sondaje:

„ AtlasIntel a perfecționat o metodologie de sondare digitală pe care o folosim în peste 30 de țări, inclusiv în România. Fiecare scrutin are particularitățile sale, astfel încât nu doar metodologia este importantă; la fel de important este înțelegerea particularităților noului ciclu.

De exemplu, în acest an în SUA AtlasIntel a detectat corect mobilizarea mult peste nivelul istoric a electoratului hispanic / latin.

Sondajele Atlas au avut marje de eroare intre 2 puncte la nivel national și 3-4 puncte la nivel de stat (4 puncte in Alaska, statul cu cel mai mic eșantion). In total pentru runda finală am sondat aprox. 10 mii de persoane.

Sondajele sunt de multe ori măsluite (nu e cazul AtlasIntel) și de multe ori greșite (de obicei nu e cazul nostru dar inevitabil și noi greșim din când în când).

Încrederea oamenilor se cucerește cu o muncă solidă și cu acuratețe. AtlasIntel a cucerit această încredere in Statele Unite și în diverse țări. Pe măsura în care sondajele din România vor performa bine din nou, vom încerca să redobândim acest nivel de încredere și în România”, a concluzionat acesta.

Andrei Roman este fondator și CEO al AltasIntel, absolvent al Universității Harvard, unde și-a susținut teza de doctorat. A fost și consultant de management la McKinsey & Company, firmă multinațională americană de consultanță în strategie și management care oferă servicii profesionale corporațiilor, guvernelor și altor organizații, fondată în 1926. S-a născut în România și s-a mutat peste Ocean.

Casa de sondare fondată de către acesta a reușit să anticipeze mai multe victorii electorale cu exactitate în America de Sud sau, după cum s-a demonstra în alegerile de pe trei noiembrie, în alegerile din SUA.

Celebrul jurnalist american Bill O'Reilly a vorbit în termeni laudativi despre munca depusă de către echipa lui Andrei Roman.

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