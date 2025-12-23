Nouă persoane au fost rănite luni, dintre care trei grav, când o mașină a intrat în mulțime la Nunspeet, la aproximativ 70 de kilometri est de Amsterdam, în Țările de Jos. Poliția a declarat că nu suspectează un atac deliberat.

Șoferița a fost rănit ușor și arestată. Una dintre ipotezele apărute în presa olandeză sugerează că femeii i s-ar fi făcut rău.

„La prima vedere, nu pare a fi un atac deliberat, dar anchetăm în continuare”, a declarat poliția pe X,notează AFP preluată de Agerpres.

„Gândurile mele sunt alături de victime și de familiile lor”, a scris pe X Rob Jetten, care este pe cale să devină următorul prim-ministru al țării.

„O imensă recunoștință și respect pentru serviciile de urgență care fac tot ce pot pentru a oferi cea mai bună îngrijire posibilă”, a adăugat el.

