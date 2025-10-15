Live TV

Miniștrii apărării din NATO, discuții la Bruxelles despre apărarea și descurajarea pe Flancul Estic, respectiv sprijinul pentru Ucraina

4 Dialog în cadrul Conferinței Europene de Apărare și Securitate
Foto: MApN

Miniștrii apărării din NATO au discutat, miercuri, la Bruxelles despre apărarea și descurajarea pe Flancul Estic, respectiv sprijinul pentru Ucraina. Aceștia au discutat teme prioritare privind implementarea angajamentelor asumate la cel mai înalt nivel, cu ocazia Summitului NATO de la Haga, precum și evenimentele recente care au afectat situația de securitate de pe Flancul Estic aliat, respectiv incursiunile Federației Ruse în spațiul aerian al României, Poloniei și Estoniei. În context, a fost subliniată importanța consultărilor în cadrul aliat, urmare a invocării Art. 4 din Tratatul Nord-Atlantic, precum și lansarea Eastern Sentry, operație menită să asigure securitatea întregului flanc estic. 

Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a participat miercuri, 15 octombrie, la Reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale NATO, desfășurată la Cartierul General al NATO din Bruxelles. 

Reuniunea a inclus două sesiuni de lucru, prima desfășurându-se în format aliat,  dedicată agendei de descurajare și apărare, urmată de un prânz informal, în formatul Consiliului NATO-Ucraina, cu participarea Înaltului Reprezentant al UE, Kaja Kallas, și a ministrului ucrainean al apărării, Denys Shmyhal. 

„În cadrul sesiunii Consiliului Nord-Atlantic, au fost discutate teme prioritare privind implementarea angajamentelor asumate la cel mai înalt nivel, cu ocazia Summitului NATO de la Haga, precum și evenimentele recente care au afectat situația de securitate de pe Flancul Estic aliat, respectiv incursiunile Federației Ruse în spațiul aerian al României, Poloniei și Estoniei. În context, a fost subliniată importanța consultărilor în cadrul aliat, urmare a invocării Art. 4 din Tratatul Nord-Atlantic, precum și lansarea Eastern Sentry, operație menită să asigure securitatea întregului flanc estic. 

Discuțiile au urmărit stadiul înregistrat în implementarea elementelor posturii de descurajare și apărare, fiind stabilite direcții pentru continuarea transformării forțelor și capabilităților, inclusiv printr-un design inovativ. 

Au fost prezentate, de asemenea, și aspecte privind misiunea NATO de Apărare Integrată Aeriană și Antirachetă (IAMD) și a cadrului de executare a acesteia, precum și stadiul misiunilor și operațiilor Alianței. Totodată, o atenție deosebită a fost acordată implementării Țintelor de Capabilități NATO/CT25 și îndeplinirii angajamentului aliat privind investițiile în apărare agreat la Haga (5% din PIB) până în 2035, precum și modalităților de creștere a capacității de producție a industriei de apărare”, potrivit comunicatului MApN. 

Cu acest prilej, ministrul apărării naționale a evidențiat eforturile constante întreprinse în plan național, inclusiv din perspectiva cadrului legal, și a reiterat rolul important al României în asigurarea securității şi stabilității în regiunea Mării Negre și contribuția substanțială a țării noastre la consolidarea Flancului Estic aliat.  

„Foarte importantă în perioada următoare va rămâne coordonarea eforturilor noastre pentru o descurajare credibilă și o apărare eficientă. România este deplin angajată în demersurile aliate de asigurare a securității și stabilității Flancului Estic aliat. Mai mult, având în vedere că România este unul dintre statele aliate afectate de numeroase incidente de violare a spațiului aerian cu drone, susținem dezvoltarea mai multor inițiative la nivelul NATO pentru a oferi un răspuns colectiv în fața acestor drone. Este o manieră pragmatică de a contracara amenințările emergente'', a spus ministrul Moșteanu. 

Cea de-a doua sesiune de discuții, Consiliul NATO-Ucraina, a fost dedicată sprijinului pentru Ucraina și eforturilor în derulare pentru încheierea unei păci juste și durabile. În acest context, au fost punctate modalități de accelerare a sprijinului acordat Ucrainei prin diferite mecanisme existente, inclusiv contribuțiile oferite prin Pachetul Cuprinzător de Asistență/CAP pentru Ucraina, şi prin participarea la misiunea NATO de asistență și securitate (NSATU), precum și cooperarea NATO-UE, care este deosebit de importantă. 

De asemenea, a fost organizată și reuniunea Grupului de Contact pentru Ucraina (UDCG), găzduită de secretarul britanic al apărării, John Healey, și de ministrul german al apărării, Boris Pistorius”, mai arată MApN. 

