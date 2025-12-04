Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a spus joi seara, în exclusivitate la Digi24, că Bogdan Chițescu, directorul general al companiei ESZ, compania care tratează apa din lacul Paltinu și o livrează operatorilor regionali din Dâmbovița și Prahova, nu își va da demisia, pentru că el se consideră „de neatins”. În plus, ministrul Mediului a dezvăluit faptul că a fost amenințată de acesta într-o ședință care a avut loc la Prefectura Prahova. „De la prima ședință care a avut loc sâmbătă, amenința în stânga și în dreapta, că dacă mă ating de el va urca toate sindicatele în capul meu, pentru că el este foarte periculos și are foarte multă susținere”, a spus Diana Buzoianu. Reamintim că peste o sută de mii de români din Prahova și Dâmboviţa au rămas fără apă potabilă.

Întrebată care ar fi filiera politică prin care Bogdan Chițescu a ajuns directorul ESZ Prahova, având în vedere că a avut funcții și pe lângă PSD, și pe lângă PNL, Diana Buzoianu a spus că acest lucru „se poate vedea” clar, dar nu vrea să deschidă o discuție cu privire la acest subiect.

„Păi se poate vedea din tot CV-ul dumnealui. Un om care, de când a intrat în administrația publică, ocupă numai funcții de director și numai funcții în consilii de administrație. Cred că ne putem da cu toții seama, dacă nu suntem cu complet naivi. Nu vreau să duc această discuție, nu pot să răspund cine l-a propulsat acolo, dar este foarte clar că este propulsat”, a afirmat Diana Buzoianu la Digi24.

„În primul rând, acest domn, de la prima ședință care a avut loc sâmbătă, deci sâmbătă, când dumnealui nici măcar nu se întâlnise cu autoritățile, nu anunțase pe nimeni că a oprit apa, sâmbătă amenința în stânga și în dreapta în ședința organizată la Prefectură, că dacă mă ating de el, va urca toate sindicatele în capul meu, pentru că el este foarte periculos și are foarte multă susținere. De-a lungul acestor zile a zis de multiple ori că are susținere politică, a zis că va mobiliza parlamentari în jurul lui”, a adăugat aceasta.

Deci, este un om care pur și simplu nu mai are niciun fel de legătură cu realitatea. Sunt 100.000 de oameni care au rămas fără apă, iar dumnealui se laudă cu eventualele presiuni pe care poate să le pună, pentru că are susținere politică în spate.

„Eu vă spun un singur lucru. Pe mine nu mă intimidează lucrurile astea. Eu nu m-am născut ministru, eu pot mâine, sau poimâine, să nu mai fiu aici. Dar cât o să fiu aici, o să-mi fac treaba. Când nu o să mai fiu aici, foarte bine, o să fiu împăcată cu mine că mi-am făcut treaba. Deci, pe mine nu mă impresionează nimeni care vine să-mi spună că «am susținere politică, că aduc eu sindicatul»... Dacă aș fi fost speriată de sindicate, nu aș fi început nici reforma la Romsilva, nici reforma la Apele Române. Directorul de la Apele Române este un specialist pe care eu m-am chinuit să nu-l aduc din conducerile actuale ale companiei. Am încercat să aducem un om care a răspuns tehnic la întrebările care i-au fost puse în interviu și care să nu fi fost cu vreo legătură cu actuala conducere, ca să nu poată să planeze suspiciunea că a fost introdus pe grupuri de interese”, a explicat ministrul Mediului.

Dacă vor exista probleme care vor ieși la iveală în raportul corpului de control, în mod evident vor exista și consecințe. Eu încerc să înțeleg uman că acolo unde este responsabilitatea, acolo trebuie să fie și consecințele. Dacă puterea și responsabilitatea în acest caz au fost la nivel local, acolo trebuie să existe consecințele.

„Compania aceasta (ESZ Prohova S.A. - n.red.) mi se pare că a fost creată în 2006, și este foarte clar - dacă ne uităm de-a lungul timpului cine a fost la conducerea ei -, că a fost creată ca un sistem de a mai avea câteva funcții pentru niște oameni politici. Oamenii nu au nevoie de asta. În toată țara asta, apa este tratată și ajunge la oameni printr-un singur operator, că este el privat, că este el deținut de Consiliul Județean sau Consiliul Local. Ei bine, doar în Prahova este nevoie de doi operatori, pentru că în Prahova trebuia să fie creată și această sinecură. Este o întrebare foarte cistită și onestă la nivel public, național, dacă această companie cu adevărat este necesară. Prahova este județul în care se plătește unul dintre cele mai mari prețuri la apă. Unul dintre motive este clar acest sistem hibrid care nu funcționează”, a subliniat Diana Buzoianu.

„Cu siguranță nu-și va da singur demisia, i se pare că este de neatins”

Chestionată cu privire la o posibilă demisie a lui Bogdan Chițescu de la ESZ Prahova, ministrul Mediului a afirmat că acesta cu siguranță nu va face asta.

„Domnul director de la ESZ, cu siguranță nu-și va da singur demisia, pentru că la cum l-am văzut și la cât de mult a manipulat, și la cât de multe fake news-uri a dat în stânga și în dreapta în aceste zile, este clar că e un om pornit, căruia i se pare că este de neatins. Și mai și spune lucrul acesta, amenință în stânga și în dreapta cu asta. Deci, dumnealui sigur nu-și dă demisia. Din punctul meu de vedere, cine are responsabilitatea principală de a analiza raportul corpului de control, notele preliminare și documentele de urgență, este Consiliul de Administrație care are puterea să ia această decizie, un Consiliu de Administrație care până la urmă are și o responsabilitate față de oameni”.

„Această companie, în mod evident, dacă va fi desființată, trebuie să fie desființată cu niște măsuri tranzitorii, pentru că evident, trebuie să fie preluată funcția principală pe care o are, de tratare a apei. Deci este un proces care trebuie să fie pornit. Vă spun sincer, nu am avut timp să analizăm acest scenariu pentru că în zilele acestea ne uităm mai degrabă la soluțiile pentru oameni și la ce se va face ulterior pentru găsirea resurselor alternative de apă pentru rezervele suplimentare care trebuie să fie avute în aceste localități, dar ulterior, da, pe termen cel puțin mediu este de discutat serios, și eu cred că trebuie să fie desființată.

Citiți și:

Dominic Fritz acuză PSD că se folosește politic de criza de la Paltinu: „În 2 județe, instituțiile au fost conduse de pile și amante”

EXCLUSIV. Diana Buzoianu, despre demisia sa cerută de PSD: „Care este rațional argumentul, în afară de faptul că nu ne place de USR”

Ministerul Mediului neagă că ar fi știut despre riscul opririi apei la Paltinu și acuză ESZ Prahova că nu și-a îndeplinit obligațiile

Apele Române: Distribuţia apei nu a început încă. Se va realiza progresiv, numai după confirmarea rezultatelor analizelor DSP Prahova

Editor : Liviu Cojan