Oana Ţoiu: Benzinăriile Lukoil pot funcţiona legal până în aprilie 2026

Benzinăriile Lukoil pot funcţiona legal, pot plăti salarii şi achiziţiona stocuri până în aprilie 2026, a precizat, joi, ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

„Decizia SUA (OFAC) de astăzi, Licenţa 128B privind Lukoil, asigură timpul necesar pentru a proteja locurile de muncă şi securitatea energetică şi păstrează interdicţiile de transferuri spre Rusia. În ultimele săptămâni ne-am coordonat îndeaproape cu OFAC privind scenariile posibile în România, alături de ministerele relevante, iar Guvernul României a luat măsurile necesare şi are acum instrumentele pentru a putea supraveghea activitatea companiei. Ştiu că sunt mulţi angajaţi şi familiile lor care au nevoie de claritate până la vânzare, care se întreabă dacă de Crăciun vor putea primi banii de salarii de la angajatorul lor sau nu”, a scris ministra pe platforma X.

Oana Țoiu a precizat că benzinăriile pot funcţiona legal, pot plăti salarii şi achiziţiona stocuri până în aprilie 2026 şi se permite explicit vânzarea sau lichidarea operaţiunilor către alţi operatori.

„Este interzis transferul oricăror fonduri sau profituri către Rusia, iar asta nu va fi ceva ce depinde doar de cuvântul lor, ci este ceva ce monitorizăm direct”, a adaugat Oana Ţoiu.

Editor : A.P.