Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor auto din state non-UE. Care sunt condițiile

Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
Camera Deputaților a adoptat miercuri, 3 decembrie, ordonanța de urgență care stabilește noile condiții în care persoanele care dețin permise de conducere emise de state din afara Uniunii Europene pot circula legal pe drumurile publice din România. Documentul modifică Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și introduce reguli clare pentru recunoașterea temporară a unor permise naționale străine, chiar dacă țările emitente nu sunt membre ale Convenției asupra circulației rutiere și nu au încheiat acorduri cu România privind recunoașterea reciprocă a permiselor.

Până acum, șoferii din state non-UE puteau conduce în România doar dacă dețineau, pe lângă permisul național, și un permis de conducere internațional.

Acest lucru crea dificultăți pentru cetățeni străini care călătoresc, lucrează sau locuiesc temporar în România, dar și pentru autorități, în contextul relațiilor internaționale actuale.

Noua ordonanță oferă posibilitatea recunoașterii unor permise naționale fără document suplimentar, în condiții stricte și doar pentru anumite state.

Cum se acordă dreptul de a conduce cu un permis non-UE

Ordonanța prevede că Guvernul va decide, prin hotărâre, atât perioada pentru care permisul este recunoscut în România, cât și lista statelor ai căror cetățeni vor beneficia de această facilitate.

Lista poate include doar state cu care România are parteneriate strategice, state membre NATO sau state membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Cu alte cuvinte, nu orice permis non-UE va fi acceptat automat, ci numai cele provenite din țări considerate eligibile din punct de vedere al relațiilor politice și de cooperare.

Pentru a conduce legal, titularii trebuie să îndeplinească două condiții principale: să dețină un permis național valabil și să aibă asupra lor pașaportul emis de statul care a eliberat permisul.

Dreptul de a conduce va fi limitat în timp, perioada exactă urmând să fie stabilită de Guvern.

Reguli speciale pentru diplomați și personalul organizațiilor internaționale

Actul normativ include prevederi diferite pentru membrii misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare și pentru reprezentanții organizațiilor internaționale acreditați în România.

Aceștia vor putea conduce autovehicule pe drumurile publice pe întreaga durată a acreditării, dacă dețin un permis de conducere național valabil și o carte de identitate specială emisă de Ministerul Afacerilor Externe.

În cazul lor, nu este necesar permis internațional și nu se aplică limitările privind statele eligibile.

Senatul a adoptat anterior proiectul, iar Camera Deputaților, în calitate de for decizional, l-a aprobat cu o majoritate largă: 274 voturi pentru, 2 împotrivă și nicio abținere.

