Rusia a decis restricționarea Snapchat și FaceTime a Apple. S-a invocat „terorismul”

Autoritatea rusă de supraveghere a comunicațiilor, Roskomnadzor, a intensificat campania împotriva platformelor de mesagerie străine, blocând Snapchat joi, la doar câteva ore după ce a restricționat accesul la serviciul FaceTime al Apple, scrie The Moscow Times.

Roskomnadzor a declarat că Snapchat era utilizat „pentru a organiza și desfășura activități teroriste în țară” și pentru a facilita frauda și alte infracțiuni, potrivit unei declarații transmise de mass-media de stat.

Aplicația, renumită pentru mesajele foto și video, avea 7,6 milioane de utilizatori în Rusia în 2022.

Autoritatea de reglementare a emis o explicație similară în aceeași zi, când a anunțat restricții privind apelurile vocale și video pe FaceTime de la Apple, unul dintre ultimele instrumente importante de apeluri video încă accesibile pe scară largă în Rusia după restricțiile impuse WhatsApp și Telegram.

Măsurile vin în contextul în care Roskomnadzor intensifică presiunea asupra WhatsApp, cea mai utilizată aplicație de mesagerie din țară, cu aproape 100 de milioane de utilizatori.

Autoritatea de supraveghere a avertizat săptămâna trecută că este posibilă o blocare completă, acuzând serviciul deținut de Meta că nu respectă legile rusești privind localizarea datelor și că a comis repetate încălcări legale legate de presupuse activități teroriste.

Utilizatorii ruși au raportat pentru prima dată în septembrie întreruperi pe scară largă ale apelurilor FaceTime. Anunțul de joi a marcat prima confirmare a faptului că autoritățile au luat măsuri pentru a restricționa Snapchat și FaceTime.

