San Francisco a dat în judecată Coca-Cola și alte zece corporații: „Au luat alimentele și le-au transformat în produse de nerecunoscut”

San Francisco a intentat primul proces guvernamental din SUA împotriva a 11 producători de alimente ultraprocesate. Între aceste firme se regăsesc Kraft Heinz, Coca-Cola, Nestle, Kellogg și Mondelez, scrie DW.

„Aceste companii au creat o criză de sănătate publică prin proiectarea și comercializarea alimentelor ultraprocesate”, a declarat David Chiu, procurorul orașului San Francisco.

„Au luat alimentele și le-au transformat în produse de nerecunoscut și dăunătoare pentru organismul uman.”

Ce știm despre procesul intentat de San Francisco

Procesul, intentat marți la Curtea Superioară din San Francisco, acuză 11 corporații de încălcarea legilor din California privind tulburarea ordinii publice și marketingul înșelător.

Acesta susține că producătorii au promovat produse despre care știau că sunt dăunătoare, ignorând sau ascunzând riscurile, similar cu modul în care operează companiile de tutun.

Companiile date în judecată, conform ABC, sunt: Kraft Heinz, Mondelez, Post, Coca-Cola, PepsiCo, General Mills, Nestle, Kellanova, Kellogg, Mars și ConAgra.

„La fel ca marile companii de tutun, industria alimentelor ultraprocesate a vizat copiii pentru a-și crește profiturile”, se arată într-o declarație.

Odată cu proliferarea alimentelor ultraprocesate, ratele de obezitate, cancer și diabet au crescut, susține procesul.

Orașul solicită despăgubiri și sancțiuni civile pentru a compensa costurile sale de sănătate.

De asemenea, dorește o hotărâre judecătorească care să interzică companiilor să se angajeze în marketing înșelător și să le oblige să își modifice practicile.

Este pentru prima dată când o municipalitate din SUA a intentat un proces pe motiv că companiile alimentare au comercializat în mod conștient alimente ultraprocesate care creează dependență și sunt dăunătoare.

Ce sunt alimentele ultraprocesate?

Nu există o definiție comună a alimentelor ultraprocesate.

Dar cercetătorii aplică în general acest termen alimentelor produse în masă, fabricate folosind tehnici de procesare industrială și substanțe modificate chimic, care în mod normal nu pot fi produse într-o bucătărie obișnuită de acasă.

Alimentele ultraprocesate tipice includ pâinea produsă comercial, pizza congelată, hot dog, bomboane, băuturi răcoritoare, chipsuri, cereale îndulcite pentru micul dejun și supe instant.

Acestea conțin frecvent multe ingrediente adăugate, cum ar fi grăsimi, zaharuri sau îndulcitori, săruri și coloranți artificiali sau conservanți.

Cel mai probabil, conțin și alte substanțe produse industrial, cum ar fi agenți de îngroșare, agenți de spumare și emulgatori.

Aproximativ 70% din produsele vândute în supermarketurile din SUA sunt ultraprocesate, iar copiii din Statele Unite obțin aproximativ 60% din caloriile consumate din astfel de alimente.

„Americanii vor să evite alimentele ultraprocesate, dar suntem inundați de ele. Aceste companii au provocat o criză de sănătate publică, au obținut profituri considerabile și acum trebuie să-și asume responsabilitatea pentru prejudiciile pe care le-au cauzat”, a spus Chiu.

Care sunt problemele de sănătate legate de alimentele ultraprocesate?

O serie în trei părți publicată în prestigioasa revistă medicală The Lancet în noiembrie a dat vina pe alimentele ultraprocesate pentru creșterea incidenței mai multor boli, de la obezitate la cancer.

Alte studii leagă consumul de alimente ultraprocesate de decesul prematur sau de riscuri mai mari de boli cardiovasculare, boli coronariene și boli cerebrovasculare.

Potrivit Centrului pentru Controlul Bolilor din SUA, 40% dintre americani sunt obezi.

Aproape 16% suferă de diabet, o afecțiune care poate rezulta din excesul de greutate.

Cum a răspuns industria alimentară la procesul intentat de San Francisco?

Sarah Gallo, de la Consumer Brands Association, un grup comercial care reprezintă multe dintre companiile vizate în proces, a declarat că „în prezent nu există o definiție științifică convenită a alimentelor ultraprocesate”.

„Încercarea de a clasifica alimentele ca fiind nesănătoase doar pentru că sunt procesate sau demonizarea alimentelor prin ignorarea conținutului lor complet de nutrienți induce în eroare consumatorii și agravează disparitățile în materie de sănătate”, a afirmat ea într-o declarație.

