Live TV

San Francisco a dat în judecată Coca-Cola și alte zece corporații: „Au luat alimentele și le-au transformat în produse de nerecunoscut”

Data actualizării: Data publicării:
Băuturi dulci, alimente ultraprocesate
„Aceste companii au creat o criză de sănătate publică prin proiectarea și comercializarea alimentelor ultraprocesate”, a declarat procurorul orașului San Francisco. Foto: Profimedia
Din articol
Ce știm despre procesul intentat de San Francisco Ce sunt alimentele ultraprocesate? Care sunt problemele de sănătate legate de alimentele ultraprocesate?

San Francisco a intentat primul proces guvernamental din SUA împotriva a 11 producători de alimente ultraprocesate. Între aceste firme se regăsesc Kraft Heinz, Coca-Cola, Nestle, Kellogg și Mondelez, scrie DW.

„Aceste companii au creat o criză de sănătate publică prin proiectarea și comercializarea alimentelor ultraprocesate”, a declarat David Chiu, procurorul orașului San Francisco.

„Au luat alimentele și le-au transformat în produse de nerecunoscut și dăunătoare pentru organismul uman.”

Ce știm despre procesul intentat de San Francisco

Procesul, intentat marți la Curtea Superioară din San Francisco, acuză 11 corporații de încălcarea legilor din California privind tulburarea ordinii publice și marketingul înșelător.

Acesta susține că producătorii au promovat produse despre care știau că sunt dăunătoare, ignorând sau ascunzând riscurile, similar cu modul în care operează companiile de tutun.

Companiile date în judecată, conform ABC, sunt: Kraft Heinz, Mondelez, Post, Coca-Cola, PepsiCo, General Mills, Nestle, Kellanova, Kellogg, Mars și ConAgra.

„La fel ca marile companii de tutun, industria alimentelor ultraprocesate a vizat copiii pentru a-și crește profiturile”, se arată într-o declarație.

Odată cu proliferarea alimentelor ultraprocesate, ratele de obezitate, cancer și diabet au crescut, susține procesul.

Orașul solicită despăgubiri și sancțiuni civile pentru a compensa costurile sale de sănătate.

De asemenea, dorește o hotărâre judecătorească care să interzică companiilor să se angajeze în marketing înșelător și să le oblige să își modifice practicile.

Este pentru prima dată când o municipalitate din SUA a intentat un proces pe motiv că companiile alimentare au comercializat în mod conștient alimente ultraprocesate care creează dependență și sunt dăunătoare.

Citește și

Alimentele ultra-procesate sunt asociate, practic, cu toate bolile. „Oamenii nu sunt adaptați biologic să le consume” (studiu)

Ce sunt alimentele ultraprocesate?

Nu există o definiție comună a alimentelor ultraprocesate.

Dar cercetătorii aplică în general acest termen alimentelor produse în masă, fabricate folosind tehnici de procesare industrială și substanțe modificate chimic, care în mod normal nu pot fi produse într-o bucătărie obișnuită de acasă.

Alimentele ultraprocesate tipice includ pâinea produsă comercial, pizza congelată, hot dog, bomboane, băuturi răcoritoare, chipsuri, cereale îndulcite pentru micul dejun și supe instant.

Acestea conțin frecvent multe ingrediente adăugate, cum ar fi grăsimi, zaharuri sau îndulcitori, săruri și coloranți artificiali sau conservanți.

Cel mai probabil, conțin și alte substanțe produse industrial, cum ar fi agenți de îngroșare, agenți de spumare și emulgatori.

Aproximativ 70% din produsele vândute în supermarketurile din SUA sunt ultraprocesate, iar copiii din Statele Unite obțin aproximativ 60% din caloriile consumate din astfel de alimente.

„Americanii vor să evite alimentele ultraprocesate, dar suntem inundați de ele. Aceste companii au provocat o criză de sănătate publică, au obținut profituri considerabile și acum trebuie să-și asume responsabilitatea pentru prejudiciile pe care le-au cauzat”, a spus Chiu.

Citește și

Cât de periculoase sunt alimentele ultraprocesate, conform unui studiu la scară largă. Care sunt cele mai nesănătoase produse

Care sunt problemele de sănătate legate de alimentele ultraprocesate?

O serie în trei părți publicată în prestigioasa revistă medicală The Lancet în noiembrie a dat vina pe alimentele ultraprocesate pentru creșterea incidenței mai multor boli, de la obezitate la cancer.

Alte studii leagă consumul de alimente ultraprocesate de decesul prematur sau de riscuri mai mari de boli cardiovasculare, boli coronariene și boli cerebrovasculare.
Potrivit Centrului pentru Controlul Bolilor din SUA, 40% dintre americani sunt obezi.

Aproape 16% suferă de diabet, o afecțiune care poate rezulta din excesul de greutate.

Cum a răspuns industria alimentară la procesul intentat de San Francisco?

Sarah Gallo, de la Consumer Brands Association, un grup comercial care reprezintă multe dintre companiile vizate în proces, a declarat că „în prezent nu există o definiție științifică convenită a alimentelor ultraprocesate”.

„Încercarea de a clasifica alimentele ca fiind nesănătoase doar pentru că sunt procesate sau demonizarea alimentelor prin ignorarea conținutului lor complet de nutrienți induce în eroare consumatorii și agravează disparitățile în materie de sănătate”, a afirmat ea într-o declarație.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
Vladimir Putin
2
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
băzăvan
3
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
artan
4
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
5
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere...
Roxana Moise a murit, la doar 39 de ani. ”Mi-a spus 'Doamnă, eu o să mă fac bine', dar se vedea”
Digi Sport
Roxana Moise a murit, la doar 39 de ani. ”Mi-a spus 'Doamnă, eu o să mă fac bine', dar se vedea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - FOOD EXPO - 28 SEP 2023
Guvernul a adoptat Strategia pentru produsele agroalimentare românești. Ce se schimbă pentru producători și consumatori
femeie care visează urat
Alimentele care nu ne lasă să dormim. Ce trebuie să evităm la cină și ce ne ajută să avem un somn odihnitor
robert fico
Slovacia se opune opririi gazelor rusești și amenință că ar putea da în judecată Uniunea Europeană
BUCURESTI - PG - CALIN GEORGESCU - 27 MAI 2025
Călin Georgescu, atac la guvernanți: „În spatele păduchilor Puterii au apărut șobolanii politicii românești”
cos de cumparaturi cu alimente
Cum au evoluat prețurile după creșterea TVA din 1 august 2025. Alimentele au fost cele mai afectate
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin - intalnire - Steve Witkoff - Jared Kushner - decembrie 2025
„Condamnate structural” încă de la început: negocierile Washington...
tanc si foc
Exercițiu militar cu muniţie de război în apropierea orașului Tulcea...
Președintele rus Vladimir Putin.
Ce înseamnă amenințarea pe față a lui Putin la adresa Europei...
drapelul uniunii europene
Acord pentru o lege anticorupție de bază în Uniunea Europeană: țările...
Ultimele știri
Posibilă revenire a Serenei Wiliams în tenis. Sportiva tocmai a reintrat în programul de testare antidoping
Putin amenință Europa cu războiul: „Suntem pregătiți chiar acum”. Kushner și Witkoff, lăsați să aștepte ore la Kremlin
Operatorul ESZ Prahova acuză că deciziile ANAR și ale Ministerului Mediului sunt cauzele problemei în alimentarea cu apă din zonă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thalia și Tommy Mottola, un sfert de secol de dragoste. Mesajul emoționant transmis de artistă: „Ești iubirea...
Cancan
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Fanatik.ro
Lista de antrenori din care se va alege urmașul lui Mircea Lucescu la naționala României. Dezvăluiri exclusive
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Cum a ajuns Rinat Ahmetov, proprietarul celebrului club Șahtior Donețk, cel mai bogat om din Ucraina...
Adevărul
Concerte în aer liber. Dansuri provocatoare în public. Tinerii din Iran conduc o schimbare socială dramatică...
Playtech
Cât trebuie să contribui lunar la Pilonul III ca să obții o pensie cu 500, 1.000 sau 2.000 lei mai mare...
Digi FM
Drama cumplită trăită de Artanu, fostul solist de la Partizan și Timpuri Noi. Și-a pierdut ambii părinți în...
Digi Sport
Lorena Ostase n-a uitat ce a pățit în Ungaria: "A rămas în interiorul nostru. Azi, ele joacă în deplasare"
Pro FM
Miley Cyrus a purtat o bijuterie cu diamant pe inelar la premiera noului film Avatar. Fanii cred că artista...
Film Now
Noi detalii despre divorțul dintre Channing Tatum și Jenna Dewan. Cum își împart banii acumulați în timpul...
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a...
Newsweek
Pensie crescută. Un pensionar a demonstrat că a muncit „100% din timp în grupa a II-a”. Ce documente a depus?
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Ce rasă de pisică ți se potrivește în funcție de zodie. Astrele dezvăluie felina care îți oglindește...
Film Now
Imaginea dragostei. Romanticii Catherine Zeta Jones și Michael Douglas fac furori pe Instagram: „Adorabili”
UTV
Adela Popescu a împodobit bradul de Crăciun alături de Radu Vâlcan și cei trei băieți. Imaginile au cucerit...