Război între MAE de la Moscova și cel de la Chișinău. Rușii se plâng că diplomații lor din Republica Moldova sunt hărțuiți

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău respinge acuzațiile formulate de Federația Rusă privind presupuse încălcări ale Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice, invocate de MAE rus pentru a-l convoca pe ambasadorul Republicii Moldova, Lilian Darii.

Într-un comunicat, diplomația de la Chișinău precizează că toate acțiunile întreprinse în raport cu misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova sunt realizate în strictă conformitate cu prevederile Convenției de la Viena din 1961 și cu legislația Republicii Moldova.

Reacția vine după ce Ministerul rus de Externe a anunțat că i-a înmânat ambasadorului moldovean o notă de protest, susținând că autoritățile de la Chișinău ar fi încălcat normele internaționale în raport cu Ambasada Federației Ruse, transmite deschide.md.

Ministerul Afacerilor Externe subliniază că Republica Moldova își respectă cu bună-credință obligațiile internaționale și va continua să acționeze în deplină conformitate cu normele dreptului internațional și cu principiul reciprocității în relațiile diplomatice.

Aminitm, ambasadorul R. Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat la Ministerul rus de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu presupuse încălcări ale Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Anunțul a fost făcut de diplomația rusă și preluat de presa de la Moscova.

Potrivit Ministerului rus de Externe, primul incident invocat ar fi avut loc la 19 iulie, la Chișinău, unde un autobuz al Ambasadei Federației Ruse ar fi fost oprit de polițiști pentru verificarea documentelor. Partea rusă susține că de pe vehicul ar fi fost înlăturate plăcuțele diplomatice, fără explicații, iar angajații misiunii diplomatice ar fi fost amenințați cu reținerea și ar fi fost supuși unor acțiuni de constrângere.

Un alt incident, potrivit Moscovei, s-ar fi produs în noaptea de 20 spre 21 iulie, la punctul de trecere a frontierei Leușeni. Diplomația rusă afirmă că mai mulți angajați ai Ambasadei Rusiei, care transportau un lot de bunuri de serviciu spre Federația Rusă, ar fi fost reținuți la frontieră timp de peste patru ore, fără motive întemeiate.

Ministerul rus de Externe califică aceste acțiuni drept încălcări ale Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice și susține că a cerut explicații autorităților de la Chișinău.

Până în prezent, autoritățile Republicii Moldova nu au comentat acuzațiile formulate de partea rusă. Reprezentanții MAE au anunțat că vor reveni cu detalii.

Editor : A.R.