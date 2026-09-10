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Reacția Ambasadei Rusiei la arestarea unui cetățean rus pentru tentativă de sabotaj în România: „Presupuneri, speculații, fantezii”

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Ambasada Rusiei la București
Ambasada Federației Ruse la București. Foto: Facebook
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Ambasada Rusiei la București a reacționat, printr-un comunicat dat publicității în pagina sa de Facebook, la anunțul privind dejucarea unor acțiuni de sabotaj pe teritoriul României și ulterior arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui cetățean al Federației Ruse. Misiunea diplomatică a Moscovei consideră că materialele publicate, care fac referire la faptele care i se impută cetățeanului rus, sunt „presupuneri, speculații și tot felul de fantezii”.

Serviciul Român de Informații a anunțat dejucarea unor acțiuni de sabotaj care ar fi trebuit să aibă loc pe teritoriul național al României. Reprezentanții serviciului spun că în spatele acțunilor se află un cetățean rus, care a fost reținut de procurorii DIICOT și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile.

La 10 septembrie 2026, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție al României a informat Ambasada Rusiei în România cu privire la reținerea, la 8 septembrie 2026, și ulterior arestarea pentru 30 de zile a unui cetățean al Federației Ruse, care deține permis de ședere în România, suspectat „de comiterea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune” pe teritoriul țării.

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„Potrivit informațiilor apărute în presa română, cu referire la Serviciul Român de Informații și la alte structuri de aplicare a legii, cetățeanului rus i se impută colectarea de informații militare prin fotografierea și filmarea unor obiective sensibile în vederea organizării unor acte de sabotaj și diversiune. Se afirmă că această activitate ar fi fost coordonată de pe teritoriul Rusiei”, amintește, în context, ambasada în comunicatul său.

„Materialele publicate constau în presupuneri, speculații și tot felul de fantezii. Acestea nu conțin nicio informație concretă care să confirme caracterul ilegal al activității cetățeanului nostru sau implicarea autorităților de stat ruse în aceasta”, crede ambasada.

În opinia reprezentanței Moscovei la București, se creează impresia că cetățeanul rus „a devenit victima unei noi provocări menite să alimenteze sentimentele antirusești în societatea românească”.

„Ambasada urmărește cu atenție evoluția situației și este pregătită să îi ofere cetățeanului rus asistența consulară și juridică necesară. Autorităților române le-a fost transmisă o solicitare privind organizarea unei întrevederi cu acesta”, afirmă ambasada în comunicat.

„Acest incident constituie o nouă confirmare a faptului că, în prezent, cetățenii Rusiei nu se pot simți în siguranță nici măcar atunci când se află în mod legal pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. În orice moment, aceștia riscă să devină victime ale unor persecuții nejustificate și provocări din partea serviciilor de informații occidentale”, mai scrie reprezentanța diplomatică a Rusiei la București.

Editor : M.C

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