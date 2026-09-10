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Prima reacție a Kremlinului privind incidentul cu avionul lui Zelenski, care risca să fie lovit de o dronă rusă în Republica Moldova

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zelenski iese din avionul lui
Foto: Profimedia Images
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Kremlinul a negat, joi, că avionul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a fost ameninţat de o dronă după ce a decolat marţi din Republica Moldova cu destinaţia Oslo, unde Zelenski s-a deplasat pentru a participa la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei şi pentru a avea cu guvernul norvegian întâlniri dedicate în special sprijinului militar pentru Ucraina în războiul cu Rusia, mai ales pentru apărarea aeriană.

„În ceea ce priveşte această ameninţare fictivă la adresa avionului lui Zelenski, este ceva ce nu a existat niciodată, este ceva ce ucrainenii înşişi au recunoscut”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, la conferinţa sa de presă zilnică, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres. 

Miercuri, premierul norvegian Jonas Gahr Store a spus că avionul preşedintelui ucrainean „a fost aproape de a fi lovit de o dronă la decolarea din (Republica) Moldova”. „Aceasta este realitatea cu care el se confruntă”, a adăugat Store.

La rândul său, ministrul norvegian de finanţe, fostul secretar general al NATO Jens Stoltenberg, a afirmat că Zelenski le-a relatat incidentul celor prezenţi la întâlnirile pe care le-a avut la Oslo, dar Stoltenberg nu a oferit detalii.

„Plecarea sa a fost întârziată şi au fost unele ameninţări la adresa avionului”, a mai spus acelaşi ministru, vorbind la televiziunea publică norvegiană NRK. „Au fost unele probleme la plecare, dar nu este niciodată uşor să pleci din Ucraina. Cel mai important este că şi-a făcut timp şi a întreprins efortul necesar pentru a veni la funeraliile” regelui Harald, a adăugat Stoltenberg.

Conform raportului militar zilnic publicat joi de Ministerul rus al Apărării, armata rusă a atacat noaptea trecută „instalaţii logistice la punctul de control Starokazache”, un punct de frontieră între Ucraina şi Republica Moldova despre care Rusia suspectează că este folosit pentru transportul de arme către Ucraina.

Editor : C.S.

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