Volodimir Zelenski aștepta această vizită încă de anul trecut. Steve Witkoff, trimisul lui Donald Trump în negocierile de pace cu Rusia, a decis în cele din urmă să vină în Ucraina. În tot acest timp, el a zburat la Moscova, după propriile sale declarații, de cel puțin opt ori.

Witkoff a venit la Kiev împreună cu ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Toată lumea continuă să vorbească despre intenția de a „opri războiul în acest an”, deși, în realitate, nimeni nu mai are speranțe că acest lucru se va întâmpla.

Negociatorii au însă obiective realiste, comentează European Pravda.

Un aspect revelator al vizitei a fost nerespectarea de către oaspeții americani a protocolului pe care toți ceilalți parteneri ai Ucrainei îl consideră obligatoriu. Aceștia nu au depus flori la Zidul Comemorativ al apărătorilor Ucrainei din Piața Mikhailivska și au refuzat, de asemenea, să viziteze locurile din Kiev care au fost lovite de atacurile rusești, observă Sergîi Sidorenko, redactorul șef al European Pravda.

Acest lucru s-a datorat modului în care americanii înțeleg propria lor „neutralitate”.

Scopul vizitelor negociatorilor americani la Moscova și Kiev este acela de a acționa ca mediatori în negocierile pentru pace sau, cel puțin, pentru un armistițiu durabil. Există însă un detaliu important.

Absolut nimeni nu crede că Putin este pregătit să pună capăt agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

„Chiar și Jared Kushner, de la care ne-am fi așteptat, probabil, să transmită un mesaj de optimism în numele lui Trump, a refuzat să dea un răspuns afirmativ când a fost întrebat direct de presa americană dacă crede că războiul s-ar putea încheia înainte de începutul iernii”, comentează jurnalistul.

Atunci, de ce se reangajează mediatorii americani în acest proces?

Există o strategie prin care Trump dorește să obțină cel puțin un succes provizoriu. Reprezentanții săi au indicat public ceea ce ei consideră a fi acel scenariu.

În cadrul unei conferințe de presă la Kiev, Witkoff și Kushner au discutat intens despre negocierile trilaterale care implică Statele Unite, Ucraina și Rusia.

Kushner a anunțat chiar planuri de reluare a acestor negocieri.

În același timp, reprezentantul lui Trump a recunoscut că, printre alte avantaje, un astfel de mecanism ar permite Statelor Unite să transfere responsabilitatea către Kiev și Moscova. Într-o anumită măsură, acest lucru ar scuti Statele Unite de responsabilitatea pentru rezultatul negocierilor sau, mai precis, pentru lipsa acestuia.

Eficiența formatului trilateral

Surse citate de „European Pravda” sunt convinse că restabilirea „formatului trilateral” este în interesul nu numai al Statelor Unite, ci și al Ucrainei.

Acest lucru se datorează faptului că, deși Statele Unite ar ceda o parte din responsabilitate, nu ar lăsa Kievul pe cont propriu.

„Va fi eficient formatul trilateral? Cu siguranță va fi mai eficient decât negocierile bilaterale. Va duce la o pace reală? Probabil nu până la sfârșitul iernii, dar trebuie să profităm de fiecare oportunitate”, a declarat o sursă pentru „European Pravda”.

În plus, există speranțe din partea ucraineană că trecerea la negocieri active va crea spațiu pentru acorduri tactice. La urma urmei, experiența anterioară arată că schimburile de prizonieri la scară largă au fost convenite în cadrul întâlnirilor trilaterale. La Kiev, există speranțe că s-ar putea ajunge la un acord privind „măsuri de dezescaladare, cum ar fi reducerea intensității bombardamentelor”.

Și deși Ucraina nu vorbește public despre acest lucru, este evident că, la un moment dat, Moscova, inclusiv sub presiunea unora dintre puținii săi parteneri, ar putea fi pregătită pentru negocieri privind navigația în Marea Neagră.

„Cu toate acestea, atunci când ne formulăm așteptările, este necesar să luăm în calcul și posibilitatea ca Rusia să aibă motive ascunse”, comenteză jurnalistul.

„Kremlinul este interesat în prezent să simuleze acordul asupra unui nou format de negocieri timp de cel puțin două săptămâni – până pe 18 septembrie. După această dată, Congresul intră în vacanță electorală, iar amenințarea adoptării proiectului de lege privind sancțiunile Graham-Blumenthal va dispărea”.

„Ne așteaptă zece zile de lupte intense în jurul proiectului de lege privind sancțiunile. Un aspect incontestabil pozitiv al vizitei îl reprezintă revenirea Europei în cadrul procesului. Prezența reprezentanților din Germania, Franța și Regatul Unit a fost, probabil, cea mai mare realizare a acestor negocieri”.

Editor : Sebastian Eduard