Moment șocant la un templu budist: o femeie a fost găsită în viață în coșciug, în timp ce rudele se pregăteau de incinerarea ei

O femeie considerată decedată, care urma să fie incinerată la un templu budist din apropierea capitalei Thailandei, Bangkok, a fost găsită în viață de personalul templului, scrie BBC.

Pairat Soodthoop, administratorul general al templului Wat Rat Prakhong Tham, a declarat pentru agenția Associated Press că a fost „șocat” când a auzit o bătaie slabă venind din sicriu.

El a spus că a cerut deschiderea coșciugului și a văzut femeia „deschizând ușor ochii și bătând în lateralul sicriului”. „Probabil că a bătut acolo destul de mult timp”, a adăugat acesta.

Fratele femeii, în vârstă de 65 de ani, a spus că autoritățile locale i-au spus că sora lui a murit. Cu toate acestea, administratorul templului a precizat că fratele nu avea un certificat de deces.

În timp ce Pairat Soodthoop încerca să-i explice fratelui cum poate obține un certificat de deces, personalul templului a auzit din nou o bătaie slabă venind din interiorul sicriului.

După ce a devenit clar că femeia era în viață, starețul templului a spus că aceasta trebuie dusă imediat la spital.

Un medic a confirmat ulterior că femeia suferea de hipoglicemie severă – o afecțiune în care nivelul de zahăr din sânge scade periculos de mult, potrivit relatărilor locale.

Medicul a exclus posibilitatea ca aceasta să fi suferit un stop respirator sau cardiac, conform acelorași rapoarte.

Fratele a precizat că sora lui a fost imobilizată la pat în ultimii doi ani, iar pe măsură ce starea ei s-a deteriorat, iar sâmbătă a părut că încetase să mai respire, potrivit administratorului templului.

Familia a călătorit aproape 500 km din provincia Phitsanulok, Thailanda, pentru ceremonia de incinerare.

