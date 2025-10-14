Printre cei 20 de ostatici ai mișcării teroriste Hamas, care au fost returnați luni Israelului s-a numărat și Guy Gilboa Dalal, un tânăr cu origini românești. Guy a petrecut 738 de zile în captivitate, și luni și-a putut îmbrățișa din nou membrii familiei. Momentul emoționant a fost difuzat de televiziuni, iar Ambasada Israelului la București a postat un instantaneu.

Reprezentanții ambasadei au transmis că „iubirea tămăduitoare a familiei” a fost forța care i-a ținut uniți pe cei dragi ai lui Guy pe parcursul celor doi ani de așteptare.

Guy Gilboa-Dalal are origini românești, bunicul său fiind născut la Iași. În decembrie 2023, tatăl și mătușa sa au venit la București pentru a cere sprijinul autorităților române în intensificarea eforturilor de eliberare a tânărului.

„Astăzi, familia lui Guy poate răsufla ușurată: epuizați de sute de nopți nedormite, de teama sfâșietoare că nu își vor mai putea îmbrățișa vreodată fiul, părinții lui Guy și-au recăpătat liniștea”, se arată în mesajul publicat de Ambasada Israelului.

Eliberarea tânărului are loc în contextul eliberării tuturor celor 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas. Aproape 2.000 de prizonieri și deținuți palestinieni din Israel au fost, de asemenea, eliberați, ca parte a primei faze cruciale a acordului de încetare a focului intermediat de SUA.

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a salutat, într-o postare pe platforma X, eliberarea ultimilor ostatici care mai erau în viață, printre care și a lui Guy.

„Familiile din Israel îi pot îmbrățișa, în sfârșit, pe cei dragi, după ce ostatici au fost eliberați după mai bine de doi ani de captivitate în Gaza. Împărtășim bucuria lor. Suntem, de asemenea, ușurați că printre cei întorși se află și un cetățean israelian cu rădăcini de familie românești, Guy Gilboa-Dalal. Veștile de azi marchează finalizarea unei etape critice în acordul privind încetarea focului. Sperăm ca și ceilalți ostatici să fie eliberați curând. Lumea poate spera la o tranziție către pace și reconstrucție, pe baza planului mediat de Statele Unite, Qatar, Egipt și Turcia și susținut de țările din regiune și de Europa. România salută finalizarea în cursul zilei de azi, la Sharm El Sheikh, a acordului istoric care pune capăt războiului. România va rămâne un partener activ și un susținător al procesului de pace din Orientul Mijlociu”, a scris Țoiu pe X.

