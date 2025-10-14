Live TV

Video Momentul emoționant al revederii cu familia, după 738 de zile de captivitate, al unui fost ostatic israelian cu origini românești

Data actualizării: Data publicării:
Guy Gilboa Dalal, fost ostatic în Gaza. Foto: Reuters
Guy Gilboa Dalal, fost ostatic în Gaza. Foto: Reuters

Printre cei 20 de ostatici ai mișcării teroriste Hamas, care au fost returnați luni Israelului s-a numărat și Guy Gilboa Dalal, un tânăr cu origini românești. Guy a petrecut 738 de zile în captivitate, și luni și-a putut îmbrățișa din nou membrii familiei. Momentul emoționant a fost difuzat de televiziuni, iar Ambasada Israelului la București a postat un instantaneu.

Reprezentanții ambasadei au transmis că „iubirea tămăduitoare a familiei” a fost forța care i-a ținut uniți pe cei dragi ai lui Guy pe parcursul celor doi ani de așteptare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Guy Gilboa-Dalal are origini românești, bunicul său fiind născut la Iași. În decembrie 2023, tatăl și mătușa sa au venit la București pentru a cere sprijinul autorităților române în intensificarea eforturilor de eliberare a tânărului.

„Astăzi, familia lui Guy poate răsufla ușurată: epuizați de sute de nopți nedormite, de teama sfâșietoare că nu își vor mai putea îmbrățișa vreodată fiul, părinții lui Guy și-au recăpătat liniștea”, se arată în mesajul publicat de Ambasada Israelului.

Eliberarea tânărului are loc în contextul eliberării tuturor celor 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas. Aproape 2.000 de prizonieri și deținuți palestinieni din Israel au fost, de asemenea, eliberați, ca parte a primei faze cruciale a acordului de încetare a focului intermediat de SUA.

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a salutat, într-o postare pe platforma X, eliberarea ultimilor ostatici care mai erau în viață, printre care și a lui Guy.

„Familiile din Israel îi pot îmbrățișa, în sfârșit, pe cei dragi, după ce ostatici au fost eliberați după mai bine de doi ani de captivitate în Gaza. Împărtășim bucuria lor. Suntem, de asemenea, ușurați că printre cei întorși se află și un cetățean israelian cu rădăcini de familie românești, Guy Gilboa-Dalal. Veștile de azi marchează finalizarea unei etape critice în acordul privind încetarea focului. Sperăm ca și ceilalți ostatici să fie eliberați curând. Lumea poate spera la o tranziție către pace și reconstrucție, pe baza planului mediat de Statele Unite, Qatar, Egipt și Turcia și susținut de țările din regiune și de Europa. România salută finalizarea în cursul zilei de azi, la Sharm El Sheikh, a acordului istoric care pune capăt războiului. România va rămâne un partener activ și un susținător al procesului de pace din Orientul Mijlociu”, a scris Țoiu pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
doctor, cezariana, nastere
2
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
3
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
4
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
femeie frig primavara vreme rece
5
Vremea se răcește puternic: valul de aer polar aduce temperaturi negative. Unde apar...
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
Digi Sport
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Donald Trump
De ce diplomația lui Donald Trump în Gaza nu poate funcționa în...
Viktor Orban
Aura de invincibilitate a lui Viktor Orban se stinge. Primele semne...
corali afectați de fenomenul de albire
Lumea se confruntă cu „o nouă realitate”: Pământul a atins primul...
panou-armata-rusia
Armata din umbră a Rusiei: cum ademenește Kremlinul arabi pentru...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski propune trei surse de finanţare pentru rachetele americane Tomahawk
Efectele taxelor vamale impuse de Trump asupra companiilor americane. Ce spun economiștii
Numerele private de telefon ale prim-ministrului australian şi Donald Trump Jr. au fost publicate pe un site web
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Ciudata strângere de mână dintre Trump și Macron, moment viral pe Internet
Donald Trump și Gianni Infantino, la Summit-ul de la Sharm el-Sheikh. Foto: Instagram
Ce căuta șeful FIFA, Gianni Infantino, la summitul de la Sharm el-Sheikh, pentru pacea în Gaza
Middle East News - October 10, 2025
„Tot ce vedem în jurul nostru este distrus”. Palestinienii din Gaza aflată sub ruine se tem că armistițiul cu Israel este unul fragil
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
Ostaticii în viață au fost eliberați de Hamas. Donald Trump a declarat în Parlamentul israelian că a oprit opt războaie în opt luni
Eliberare ostatici Israel
Revoltă la Tel Aviv, după armistițiu: Hamas a predat cadavrele a doar patru dintre cei 24 de ostatici morți, anunță armata israeliană
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună în public. Ce relație au cei doi după divorț: „Între ei nu...
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și...
Adevărul
Economia României se sufocă: vânzările scad, firmele concediază și reduc cheltuielile. Negrescu: „Funcționăm...
Playtech
Moneda din 2001 pe care se cer peste 25.000 de lei acum. Motivul pentru care a ajuns să fie căutată
Digi FM
„Nu eram pregătiţi să te pierdem”. Goldie Hawn, devastată de moartea prietenei sale, Diane Keaton: „O să-mi...
Digi Sport
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Cifrele care arată modul costisitor în care poartă Rusia războiul. Pierderi uriașe pe câmpul de luptă în 2025
Newsweek
33.000 lei cea mai mare pensie militară. Cu cât s-a mărit în ultimii ani? Vor crește în 2026?
Digi FM
Cine e prima femeie care ar putea fi premier al Japoniei. Iubitoare de motociclete, a acceptat cererea în...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fiul îndurerat al lui Diane Keaton, omagiu special adus mamei sale. Sarah Paulson și Ben Affleck, la...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...