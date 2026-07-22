Live TV

Noul premier al R. Moldova şi-ar dori să facă prima vizită în România, chiar dacă aici „situaţia politică e complicată”

Data publicării:
Tofan
Vasile Tofan. Sursa foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat marţi seara într-o emisiune televizată că şi-ar dori ca prima vizită externă să o facă în România. El a precizat însă că organizarea unei astfel de deplasări s-ar putea dovedi mai dificilă în prezent, pentru că situaţia politică din România este „un pic mai complicată” decât la Chişinău.

Întrebat unde ar dori să facă prima deplasare externă, Vasile Tofan a indicat România, menţionând parteneriatul strategic care leagă cele două ţări.

„Încă nu am agreat prima vizită. Eu cred că avem un parteneriat strategic cu România. Eu mi-aş dori să fie România”, a răspuns noul premier de la Chişinău, care marţi a obţinut votul de încredere în parlament pentru cabinetul său, potrivit News.ro.

„Acum înţeleg că situaţia politică din România este un pic mai complicată decât la noi, dar dacă mă întrebaţi unde mi-aş dori să merg în prima vizită, aş vrea să merg în România”, a adăugat Vasile Tofan în emisiunea „În PROfunzime” de la ProTV Chişinău.

Tofan se referă la blocajul politic de la Bucureşti, unde există în continuare un guvern interimar, întrucât nu se reuşeşte formarea unei noi coaliţii guvernamentale.

El a mai spus că o a doua destinaţie importantă ar fi la Bruxelles.

Întrebat ce cetăţenii are, premierul a răspuns că are două cetăţenii, „ca toţi moldovenii de bună-credinţă” (cu două cetăţenii), a Republicii Moldova şi a României.

„Mai mult de o treime din noi avem cetăţenia Moldovei şi a României. Mai rar se întâmplă să ai o a doua cetăţenie, o altă cetăţenie decât a României”, a explicat el, mărturisind că şi-a luat cetăţenia română „foarte târziu şi cu mare noroc”.

„Bine că am luat-o!”, a exclamat noul şef al guvernului de la Chişinău, care, la cei 44 de ani, şi-a petrecut o parte a vieţii în străinătate, la studii sau cu afaceri.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dan tesloianu
1
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
Volodimir Zelenski
2
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi cer lui Zelenski să-l demită pe șeful armatei...
rus mort
3
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost...
nicusor dan
4
Nicușor Dan a promulgat legea „Lift pentru viață”. Blocurile fără ascensor vor putea...
Giorgia Meloni şi Donald Trump, în timpul unei întâlniri oficiale.
5
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat”...
Casa Albă a reacționat imediat, după ce Ferran Torres a avut pe șapcă sloganul "Make Spain Great Again"
Digi Sport
Casa Albă a reacționat imediat, după ce Ferran Torres a avut pe șapcă sloganul "Make Spain Great Again"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
EU Summit
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene
Ilie Bolojan
Mesajul premierului interimar Ilie Bolojan către Vasile Tofan, noul prim-ministru al Republicii Moldova
Moldova Politics New Prime Minister
Republica Moldova are guvern cu drepturi depline: Cabinetul condus de Vasile Tofan a obținut votul Parlamentului
Tofan
Premierul desemnat din Republica Moldova, Vasile Tofan, merge în fața Parlamentului pentru a cere votul de încredere
Sute de permise auto românești, la groapa de gunoi din Moldova. Foto captură video
Sute de permise de conducere româneşti, aruncate printre deşeuri la o groapă de gunoi în R. Moldova. Reacție la București
Recomandările redacţiei
People walk across a busy street while holding umbrellas on a rainy day. Cars are parked nearby, and the wet pavement shines under the falling rain.
Meteorologii anunță noi coduri portocalii de furtună. Zonele în care...
Russia Ukraine War
Cine este Mîhailo Drapatîi, noul comandant-şef al Armatei ucrainene
inundații in prahova
Inundații în mai multe localități din Prahova: pompierii evacuează...
Șantierul Naval Mangalia
Răspunsul Rheinmetall după ce a lipsit de la prima licitație pentru...
Ultimele știri
Cod roșu de inundații în Dâmbovița și Prahova. Hidrologii avertizează asupra viiturilor și inundațiilor locale
Rezultate admitere liceu 2026: Peste 62% dintre elevi au fost repartizați la prima opțiune. Când se depun dosarele de înscriere
Trafic aerian în creștere pe aeroporturile Capitalei. Băneasa stabilește un record istoric
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mâncarea de care prințesa Diana nu se atingea. Meniul se schimba doar pentru fiii ei: “Fără restricții pentru...
Cancan
DOLIU la Hollywood! Actrița din Godzilla a murit la doar 18 ani
Fanatik.ro
A fost făcută profeția anului în România. ”Universitatea Craiova ajunge în grupele Champions League”
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Cum arată lista posibililor adversari pentru FCSB, CFR Cluj și U Cluj în faza play-off din Conference League...
Adevărul
Atacul din Marea Neagră, între tăcere oficială și speculații: „Ne aflăm într-un imperiu al incertitudinilor”
Playtech
Salariul președintelui Bulgariei, pus față în față cu cel al președintelui României. Diferența este...
Digi FM
Dana Tapalagă va fi înmormântată azi la cimitirul Sfânta Vineri din Capitală. Mesajul emoționant transmis de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal uriaș: ”M-ai înșelat cu femei și cu bărbați. Nu te voi ierta niciodată”. Au împreună un copil
Pro FM
„Cât au crescut, sunt adorabili!” Imagini rare cu copiii lui Enrique Iglesias în tricourile Spaniei după...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Matt Damon vorbește cu emoție despre Ben Affleck și prietenia lor de 45 de ani: “El este una dintre marile...
Adevarul
Unde se află lacul unicat în România, care își schimbă mereu culoarea. Atracții neobișnuite în micile orașe...
Newsweek
În ce condiții vor crește vârsta de pensionare și stagiul minim de cotizare la pensie? Legea e foarte clară
Digi FM
Cine este românca care a urcat pe scena finalei Cupei Mondiale 2026. A ținut în mâini trofeul înmânat lui Pau...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Dacă patrupedul tău are respirație urât mirositoare, nu o ignora. Ce poate ascunde acest simptom
Film Now
Richard Gere, cu soția și copiii la finala CM 2026. Imagini virale cu actorul din „Pretty Woman” și alături...
UTV
Andreea Ibacka rupe tăcerea după divorțul de Cabral. „Rănile se vindecă alături de ai mei”