Noul premier al R. Moldova şi-ar dori să facă prima vizită în România, chiar dacă aici „situaţia politică e complicată”

Noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat marţi seara într-o emisiune televizată că şi-ar dori ca prima vizită externă să o facă în România. El a precizat însă că organizarea unei astfel de deplasări s-ar putea dovedi mai dificilă în prezent, pentru că situaţia politică din România este „un pic mai complicată” decât la Chişinău.

Întrebat unde ar dori să facă prima deplasare externă, Vasile Tofan a indicat România, menţionând parteneriatul strategic care leagă cele două ţări.

„Încă nu am agreat prima vizită. Eu cred că avem un parteneriat strategic cu România. Eu mi-aş dori să fie România”, a răspuns noul premier de la Chişinău, care marţi a obţinut votul de încredere în parlament pentru cabinetul său, potrivit News.ro.

„Acum înţeleg că situaţia politică din România este un pic mai complicată decât la noi, dar dacă mă întrebaţi unde mi-aş dori să merg în prima vizită, aş vrea să merg în România”, a adăugat Vasile Tofan în emisiunea „În PROfunzime” de la ProTV Chişinău.

Tofan se referă la blocajul politic de la Bucureşti, unde există în continuare un guvern interimar, întrucât nu se reuşeşte formarea unei noi coaliţii guvernamentale.

El a mai spus că o a doua destinaţie importantă ar fi la Bruxelles.

Întrebat ce cetăţenii are, premierul a răspuns că are două cetăţenii, „ca toţi moldovenii de bună-credinţă” (cu două cetăţenii), a Republicii Moldova şi a României.

„Mai mult de o treime din noi avem cetăţenia Moldovei şi a României. Mai rar se întâmplă să ai o a doua cetăţenie, o altă cetăţenie decât a României”, a explicat el, mărturisind că şi-a luat cetăţenia română „foarte târziu şi cu mare noroc”.

„Bine că am luat-o!”, a exclamat noul şef al guvernului de la Chişinău, care, la cei 44 de ani, şi-a petrecut o parte a vieţii în străinătate, la studii sau cu afaceri.

Editor : C.L.B.