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Mesajul premierului interimar Ilie Bolojan către Vasile Tofan, noul prim-ministru al Republicii Moldova

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Ilie Bolojan
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, marţi seară, felicitări premierului Republicii Moldova, Vasile Tofan, după învestirea Guvernului. Bolojan apreciază că este importantă continuarea proiectelor bilaterale.

„Îl felicit şi îi urez mult succes noului prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, şi îl asigur de tot sprijinul şi cooperarea Guvernului României. Este important să continuăm să avansăm cu proiectele pe care le avem pe agenda bilaterală, de la cele de interconectare în transporturi şi energie, la cele din domeniile culturii şi educaţiei”, a scris, marţi seară, pe reţeaua X, premierul interimar Ilie Bolojan.

Acesta a apreciat şi progresele Chişinăului în procesul de aderare la UE: „Aşa cum am mai spus-o şi cu alte ocazii, România rămâne cel mai activ şi devotat susţinător”.

Parlamentul de la Chişinău a acordat marţi votul de încredere pentru Cabinetul de miniştri propus de premierul desemnat Vasile Tofan, noul executiv primind voturile celor 53 de deputaţi ai formaţiunii de guvernământ PAS din 101 posibile.

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Editor : Sebastian Eduard

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