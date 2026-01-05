Noul primar al New Yorkului, Zohran Mamdani, lansează o consultare de 100 de zile împotriva „înşelăciunilor la chirii”

Noul primar al New Yorkului, Zohran Mamdani, ales în baza promisiunii de a lupta împotriva costurilor mari de trai, a anunţat lansarea unor consultări publice legate de practicile abuzive ale proprietarilor împotriva chiriaşilor din metropolă.

Oraşul New York este afectat de o criză acută a locuinţelor, marcată de cele mai mari chirii din Statele Unite, o penurie de apartamente accesibile şi inegalităţi mari între chiriașii protejaţi de controlul chiriilor și cei care nu beneficiază de această măsură.

Timp de 100 de zile, newyorkezii pot raporta primăriei „toate greutăţile cu care s-au confruntat, de la starea degradată a anumitor imobile la cheltuieli ascunse, aplicate la plata chiriilor”, a anunţat duminică într-un comunicat primăria.

În urma acestor consultări, primăria promite „un raport care să detalieze problematicile recurente şi marjele de acţiune identificate”, în vederea elaborării unor „măsuri de politică publică menite să lupte împotriva acestor practivi abuzive”.

Detalile acestor audieri urmează să fie făcute publice.

„Încă din prima săptămână a mandatului său, primarul Mamdani intenţionează să arate în mod clar că chiriaşii newyorkezi au un aliat la primăria oraşului”, se arată în comunicat.

Zohran Mamdani provine din mişcarea Socialiştii Democraţi din America (Democratic Socialists of America, DSA).

El a promis în campania electorală să aibă o abordare „de stânga”, s-a angajat să „îngheţe” chiriile a peste un milion de apartamente şi să construiască 200.000 de locuinţe accesibile.

