Presa rusă a scris despre închiderea Consulatului General al României din Sankt Petersburg

Consulatul General al României din Sankt Petersburg s-a închis vineri, iar angajaţii săi au părăsit clădirea, a relatat agenția de presă de stat rusă TASS, potrivit News.ro.

Personalul consulatului a eliberat imobilul vineri dimineaţă, luând bunurile din interior, a mai scris agenția de presă rusă.

Drapelele României şi Uniunii Europene, precum şi placa de deasupra intrării, pe care era înscris numele instituţiei, au fost îndepărtate. În faţa clădirii au mai rămas doar stâlpii de delimitare a parcării, care poartă în continuare însemnele Consulatului General al României.

La 25 iunie, Rusia a anunţat că a decis închiderea Consulatului General al României din al doilea oraş ca mărime al ţării şi l-a declarat persona non grata pe consulul general român, ca răspuns la o măsură similară luată de România, prin închiderea Consulatului rus de la Constanța.

Ministerul rus de externe a explicat că decizia a fost luată ca reacţie la ceea ce a numit „retragerea nejustificată de către Bucureşti a consimţământului pentru funcţionarea Consulatului General al Rusiei la Constanţa şi decizia României de a-l declara persona non grata pe şeful biroului”.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre decizia Rusiei în cazul consulului român din Sankt Petersburg că această reciprocitate a măsurilor se întâmplă întotdeauna. El a mai spus că nu există o altă justificare a Rusiei pentru asta şi nu va exista din partea României un răspuns.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la acel moment că imediat după incidentul cu drona care a căzut pe un bloc din Galaţi, cu cei doi cetăţeni români care au fost răniţi, România a închis Consulatul rus de la Constanţa şi a expulzat consulul.

„A fost, în opinia mea, o măsură proporţională a României faţă de incidentul pe care l-am avut. Evident că, în mod diplomatic, lucrurile astea, această reciprocitate a măsurilor, se întâmplă întotdeauna. Nu există o altă justificare a Rusiei pentru asta, nu va exista din partea României un răspuns”, a afirmat atunci preşedintele.

Editor : B.P.