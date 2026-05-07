Live TV

„O dorinţă ciudată. Nu recomandăm acest lucru”. Zelenski îi avertizează pe liderii străini care vor să meargă la parada de la Moscova

Data publicării:
profimedia-1057659042
Volodimir Zelenski Foto: Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a avertizat joi pe reprezentanţii ţărilor aliate ale Rusiei să nu participe la parada de 9 mai de la Moscova, care marchează victoria URSS în cel de-Al Doilea Război Mondial.

„Am primit, de asemenea, mesaje din partea unor state apropiate de Rusia, care indică faptul că reprezentanţii lor intenţionează să se deplaseze la Moscova. O dorinţă ciudată (...) în aceste vremuri. Nu recomandăm acest lucru”, a avertizat Zelenski într-un discurs susţinut joi, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

De cealaltă parte, de la Moscova, ministerul rus al apărării le-a cerut joi locuitorilor din Kiev să părăsească oraşul, avertizându-i asupra posibilelor atacuri de represalii dacă Ucraina încalcă armistiţiul unilateral declarat de Rusia pentru evenimentele din 9 mai.

Cu o zi înainte, ministrul rus de externe a cerut ambasadelor străine să-şi evacueze personalul şi cetăţenii din capitala ucraineană din cauza „inevitabilităţii atacurilor de represalii” dacă Ucraina ar perturba, în special printr-un atac cu drone, parada de sâmbătă care celebrează victoria URSS asupra Germaniei naziste din 1945.

„Reamintim populaţiei civile din Kiev şi personalului misiunilor diplomatice străine necesitatea de a părăsi oraşul în timp util”, a avertizat joi ministerul rus al apărării într-un comunicat, promiţând un răspuns în cazul unui atac ucrainean.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
2
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
nave militare americane / case colorate și o femeie din insula Ormuz / bărci ale Gardienilor Revoluției din Iran
3
„Totul s-a prăbușit”: Locuitorii insulei Ormuz sunt în pragul disperării, după ce blocada...
claudiu manda, mimica dezamagita
4
Claudiu Manda spune că social democrații au două posibilități. „Nu este o lovitură de...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
5
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio intenție”
Digi Sport
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio intenție”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
maria zaharova sustine o conferinta de presa
Reacție furioasă la Moscova, după ce Zelenski a participat la summitul de la Erevan. „De care parte a istoriei vă aflaţi?”
Vladimir Putin la marșul Regimentului Nemuritor
Kremlinul a anulat o defilare de Ziua Victoriei. Peskov: Se va desfășura în „format electronic”
Biroul UE din Kiev, avariat în urma unui atac rusesc, la 28 august 2025 Foto Profimedia
UE refuză să-și retragă diplomații de la Kiev, în ciuda amenințărilor Rusiei
profimedia-1055665466
Volodimir Zelenski și-a trimis negociatorul-șef în SUA pentru discuții cu emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner
paradă Ziua Victoriei Rusia
Rusia anunţă întreruperea totală a internetului mobil la Moscova în 9 mai, de Ziua Victoriei
Recomandările redacţiei
Dominic Fritz
Dominic Fritz dezvăluie ce a discutat cu Nicușor Dan la Cotroceni
nicusor si fritz
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la...
Kelemen Hunor. Foto- Facebook
Kelemen Hunor: Trebuie un premier care poate fi acceptat de toată...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Negocieri informale la Cotroceni. Surse: Ilie Bolojan a fost primit...
Ultimele știri
Fritz: PNL și USR vor acționa coordonat în Parlament. „Nu vom spune lucruri care să ne surprindă reciproc la Cotroceni”
Marco Rubio, întâlnire „constructivă” cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Ce cadouri şi-au oferit
Oana Ţoiu şi şeful Comitetului Militar al NATO au discutat despre incidentele cu drone și securitatea Flancului Estic
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care scapă, în sfârșit, de cea mai grea perioadă din viață, după mulți ani. Urmează un nou început...
Cancan
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
Ce promisiune i-a făcut Cristi Chivu tatălui său, înainte ca acesta să se stingă. Povestea nespusă a...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Motivul pentru care un tânăr din Bacău a fost legat cu sfoară de un indicator rutier și bătut în plină...
Adevărul
„Se întâmplă o dată la 20 de ani”. Radu Berceanu a vorbit la „Interviurile Adevărul” despre șansa rară a PNL
Playtech
Averea pe care Kelemen Hunor o are. Şeful UDMR, în atenţia lui Nicușor Dan în negocierile de la Cotroceni
Digi FM
Ultima postare a starului de reality show care a murit în vacanță: "Viața e grea uneori, dar încerc să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: NU pentru Rusia, DA pentru Belarus! Moscova a reacționat: ”Ne distrug”
Pro FM
Lora, mesaj emoționant dedicat soțului ei, care a împlinit 41 de ani. Fanii au reacționat: „Să fiți fericiți!”
Film Now
Meryl Streep recunoaște că a avut un conflict cu Goldie Hawn: "Toată lumea spunea ce drăguță e, iar eu aveam...
Adevarul
Profesor universitar, acuzat că și-a acordat singur „Nobelul”, demascat în România și anchetat în Franța...
Newsweek
Avertisment dur: Nu veți găsi bani pentru plata pensiilor. De ce 2027 va fi un an greu pentru pensionari
Digi FM
Actrița care nu a mai ieșit din casă din ianuarie cere dreptul la moarte asistată: „Fiecare zi este o luptă”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă