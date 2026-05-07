„O dorinţă ciudată. Nu recomandăm acest lucru”. Zelenski îi avertizează pe liderii străini care vor să meargă la parada de la Moscova

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a avertizat joi pe reprezentanţii ţărilor aliate ale Rusiei să nu participe la parada de 9 mai de la Moscova, care marchează victoria URSS în cel de-Al Doilea Război Mondial.

„Am primit, de asemenea, mesaje din partea unor state apropiate de Rusia, care indică faptul că reprezentanţii lor intenţionează să se deplaseze la Moscova. O dorinţă ciudată (...) în aceste vremuri. Nu recomandăm acest lucru”, a avertizat Zelenski într-un discurs susţinut joi, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

De cealaltă parte, de la Moscova, ministerul rus al apărării le-a cerut joi locuitorilor din Kiev să părăsească oraşul, avertizându-i asupra posibilelor atacuri de represalii dacă Ucraina încalcă armistiţiul unilateral declarat de Rusia pentru evenimentele din 9 mai.

Cu o zi înainte, ministrul rus de externe a cerut ambasadelor străine să-şi evacueze personalul şi cetăţenii din capitala ucraineană din cauza „inevitabilităţii atacurilor de represalii” dacă Ucraina ar perturba, în special printr-un atac cu drone, parada de sâmbătă care celebrează victoria URSS asupra Germaniei naziste din 1945.

„Reamintim populaţiei civile din Kiev şi personalului misiunilor diplomatice străine necesitatea de a părăsi oraşul în timp util”, a avertizat joi ministerul rus al apărării într-un comunicat, promiţând un răspuns în cazul unui atac ucrainean.

