Alexander Volfovich, secretar de stat al Consiliului de Securitate al Belarusului, a sfătuit cetățenii belaruși să se abțină de la a călători în Rusia, în special în zonele de frontieră, invocând riscuri de securitate.

Această declarație a venit în urma afirmațiilor Rusiei potrivit cărora o dronă ucraineană ar fi lovit un autobuz de pasageri pe ruta Minsk-Anapa, în regiunea Brjansk. Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a negat acuzația, descriind-o ca pe o provocare fabricată menită să distragă atenția de la atacurile rusești asupra civililor ucraineni.

Potrivit agenției de știri de stat din Belarus, BELTA, Volfovich a îndemnat cetățenii să țină seama de avertismentele anterioare ale guvernului privind călătoriile în zonele de frontieră cu Rusia.

„V-am avertizat, președintele s-a exprimat în repetate rânduri și a spus: dragi bieloruși, abțineți-vă astăzi de la a călători în Rusia, în special în regiunile de frontieră”, a declarat Volfovich. „Dronele cad acolo în fiecare zi, se întâmplă astfel de incidente grave. Nu am închis granița, fiecare decide singur dacă merge sau nu.”

Volfovich a adăugat că cetățenii care călătoresc în Rusia se expun pe ei înșiși și pe familiile lor unui pericol semnificativ, afirmând că siguranța nu poate fi garantată pe durata conflictului militar în curs.

Postul de televiziune de stat din Belarus, ONT, a difuzat inițial o declarație a lui Volfovich care sugera că autobuzul a fost lovit întâmplător, dar declarația a fost ulterior eliminată. Portalul independent belarus Zerkalo a remarcat o discrepanță între declarațiile de la Minsk și cele de la Moscova, subliniind că ambasadorul rus Boris Grizlov acuzase anterior Ucraina de un „atac planificat” asupra vehiculului.

Ucraina neagă implicarea

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a negat orice implicare în incidentul în care a fost implicat autobuzul din regiunea Brjansk. Într-o declarație pentru Interfax-Ucraina, maiorul Andrii Kovaliov, purtător de cuvânt al Statului Major General, a calificat afirmațiile rusești drept o provocare deliberată.

Fortificații la frontieră și tensiuni

Schimburile diplomatice au loc pe fondul eforturilor continue ale Ucrainei de a-și fortifica frontiera de nord cu Belarus. Serviciul de Gardă de Frontieră al Ucrainei construiește linii de apărare stratificate în regiunea Cernihiv încă din 2022.

Fortificațiile includ șanțuri antitanc, bariere de beton cunoscute sub numele de „dinții dragonului” și rețele extinse de sârmă ghimpată. Un comandant al unui post de frontieră local, identificat prin indicativul „Nissan”, a declarat că volumul infrastructurii de geniu a crescut cu aproximativ 500% față de primele luni de după eliberarea zonei de sub ocupație, în 2022.

Oficialii militari ucraineni nu semnalează în prezent semne de formare a unor grupuri de atac în Belarus. Cu toate acestea, ambele părți mențin o supraveghere activă de-a lungul frontierei.

Editor : Sebastian Eduard