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O companie angajează o persoană care să se plimbe prin Europa. Oferă 3.000 de dolari pe lună și acoperă toate cheltuielile

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O tânără femeie care un troller/bagaj de mână într-un aeroport
Foto: Profimedia Images
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Proprietarii unei aplicații angajează un „cercetaș global al carismei”, care să creeze un index al locurilor din Europa în care este cel mai ușor să inițiezi o conversație cu localnicii, relatează Euronews.

Aplicația RiseGuide oferă 3.000 de dolari pe lună unei persoane care va petrece opt săptămâni călătorind prin Europa și înregistrându-și conversațiile cu străinii.

„Cercetașul” va trebui să evalueze fiecare oraș în funcție de căldura oamenilor, de cât de vorbăreți sunt și cât de ușor sunt de abordat. Datele vor fi folosite pentru a crea „Indexul European al Carismei”, care va arăta unde este cel mai ușor să inițiezi o conversație.

Singurele cerințe pentru candidați sunt să fii energici, extrovertiți, independenți și să iubească oamenii. De asemenea, va trebui să poată călători în UE și să supraviețuiască timp de două luni doar cu o valiză. O a doua limbă străină, pe lângă engleză, va fi, de asemenea, un avantaj pentru candidați.

Orașele care vor fi incluse în index sunt Roma, Barcelona, ​​Lisabona, Paris, Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin.

Pe lângă salariu, RiseGuide va acoperi toate zborurile, cazarea la hotel și experiențele din călătoria de două luni.

Candidații interesați trebuie să trimită un CV și o înregistrare video de 3-4 minute în care să explice de ce ar fi un excelent „cercetaș global al carismei”.

Aplicația solicită, de asemenea, link-uri către profilurile publice ale candidaților de pe rețelele sociale, cum ar fi Instagram sau TikTok.

Editor : M.B.

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