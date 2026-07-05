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Rusia a atacat Ucraina cu peste 2.000 de drone și 1.730 de bombe ghidate într-o singură săptămână. Zelenski: „Ne consolidăm apărarea”

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ucraina - kiev
Foto: X/DSNS.GOV.UA
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Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, pe parcursul săptămânii, Rusia a lansat asupra Ucrainei aproximativ 2.200 de drone de atac, peste 1.730 de bombe aeriene ghidate și 106 rachete de diferite tipuri, relatează Kyiv Post.

Într-o postare publicată duminică, 5 iulie, pe Telegram, liderul de la Kiev a subliniat caracterul neîncetat al campaniei care vizează infrastructura civilă și comunitățile de pe linia frontului din întreaga țară.

Prezentând numărul armelor utilizate de forțele ruse în ultimele șapte zile, liderul ucrainean a comunicat următoarele cifre:

  • Aproximativ 2.200 de drone de atac
  • Peste 1.730 de bombe aeriene ghidate (KAB)
  • 106 rachete de diferite tipuri, dintre care aproape jumătate sunt clasificate ca rachete balistice.

„Practic în fiecare zi, Sumîi, Zaporojie, Herson, Harkov, Dnipro, precum și localitățile de la graniță și de pe linia frontului sunt ținta bombardamentelor rusești”, a declarat Zelenski.

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El a subliniat că, deși forțele ucrainene de apărare aeriană interceptează în prezent peste 90% din dronele de atac care se apropie, armata rămâne extrem de vulnerabilă în fața rachetelor balistice și a bombelor ghidate incluse în aceste atacuri masive.

Acesta a menționat un recent atac cu rachete balistice asupra Kievului, care s-a soldat cu 31 de morți și 102 de răniți, ca dovadă clară a acestei vulnerabilități.

Pentru a face față amenințărilor, Zelenski a subliniat că Ucraina colaborează activ cu partenerii europeni și nord-americani pentru a asigura aprovizionarea continuă cu rachete de interceptare, în special prin inițiative precum PURL.

„Ne consolidăm apărarea aeriană colaborând cu europenii în domeniul sistemelor antibalistice. Avem nevoie de răspunsuri din partea partenerilor noștri la solicitările noastre privind apărarea aeriană”, a declarat președintele ucrainean. „Fiecare lot de rachete interceptoare reprezintă o protecție reală a vieților omenești”.

Un atac cu rachete rusești, care a avut loc duminică în regiunea Harkov, a distrus o benzinărie din cartierul comercial al orașului Izium, provocând moartea unui bărbat și rănirea a trei femei. Anterior, un bombardament cu drone asupra orașului Bohodukhiv a provocat moartea a doi bărbați, în timp ce un alt atac cu drone în orașul Harkov a rănit cel puțin cinci persoane.

Sâmbătă după-amiază, o bombă ghidată rusească de tip FAB-250, echipată cu un modul de planare și corecție (UMPK), a lovit un supermarket din Kramatorsk, în regiunea Donețk, rănind cinci civili, printre care și un băiat de 11 ani.

La Zaporojie, o salvă de cinci rachete a provocat, sâmbătă seara, prăbușirea parțială a structurii unui bloc de locuințe cu mai multe etaje. A doua zi, o serie de atacuri consecutive cu drone au vizat obiective comerciale, rănind trei bărbați.

Tot în Sumîi, trupele ruse au atacat o benzinărie sâmbătă seara, provocând un incendiu de proporții în urma căruia trei femei au fost rănite.

Echipele de intervenție în situații de urgență din întreaga țară rămân în stare de alertă maximă, pe fondul continuării atacurilor aeriene rusești la o amploare fără precedent.

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Editor : A.M.G.

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