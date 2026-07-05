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„Riscul este întotdeauna ca Rusia să devină disperată”: insula suedeză din Marea Baltică care se pregătește pentru o invazie

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Gotland, Suedia.
Gotland, Suedia. Foto: Shutterstock
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Cu doar patru luni în urmă, Ella Adman tocmai terminase școala și nu ținuse niciodată o armă în mână. Acum, stând la umbră între exerciții într-o bază militară de pe Gotland, insula suedeză din Marea Baltică, de importanță strategică, unde a crescut, tânăra de 19 ani ține în mână o pușcă de asalt puternică. În câteva zile, urmează să îndeplinească prima sa misiune oficială la Stockholm, asigurând paza familiei regale, relatează The Guardian.

La început, Adman a fost surprinsă de durata serviciului militar obligatoriu de 15 luni și de zilele epuizante de 16 ore în care se antrenează și trăiește alături de colegii ei bărbați. Acum începe să se obișnuiască. „Descoperi de ce ești capabil și cât de puternic devii ca grup”, a spus ea.

Adman se numără printre sutele de recruți trimiși la baza situată lângă orașul medieval fortificat Visby, în cadrul unui proces de remilitarizare rapidă care se desfășoară pe insula Gotland – o destinație populară de vacanță de vară pentru suedezi – pe fondul reînarmării generale a țării. În plin Război Rece, Gotland avea patru regimente și, la mobilizare maximă, dispunea de un efectiv de 25.000 de soldați. Însă în 2005, ultimul dintre regimentele sale, P18, a fost desființat, rămânând doar un batalion redus al Gărzii Naționale.

Situată la 275 km de Kaliningrad – exclava rusă militarizată situată între Lituania și Polonia – și la 87 km de continentul suedez, insula este considerată a fi amplasată ideal pentru ca președintele rus Vladimir Putin să-și asigure un punct de sprijin în Marea Baltică, denumită uneori „marea NATO”, de unde să poată ataca alianța. Fiind cea mai mare insulă a Suediei, cu o populație de 60.858 de locuitori și gazdă a liderilor politici ai țării cu ocazia Almedalen – un festival anual al democrației inițiat în 1968 de Olof Palme, care a devenit prim-ministru în anul următor –, un atac ar avea, de asemenea, o semnificație simbolică uriașă.

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Insula Gotland, hartă. Foto: Shutterstock

În planurile de apărare ale Suediei pentru perioada 2025-2030, un atac surpriză asupra insulei Gotland – fie aerian, fie maritim, cu scopul de a institui zone de apărare aeriană și navală în vecinătatea insulei – a fost menționat ca una dintre cele șapte situații potențiale care necesită o planificare prioritară. Potrivit șefilor apărării suedeze, de pe insula Gotland se pot controla operațiunile maritime și aeriene din regiunea Mării Baltice, precum și accesul întăririlor către statele baltice.

„Dacă reușești să controlezi Gotland, reușești să controlezi și Marea Baltică”, a declarat colonelul Andreas Gustafsson, comandantul armatei suedeze din Gotland, după ce a inspectat recruții. „Așadar, trebuie să menținem controlul asupra insulei Gotland – atât pentru Suedia, cât și în interesul NATO”.

De la reînființarea sa în 2018, pe fondul temerilor tot mai mari privind un atac din partea Rusiei, regimentul P18 a fost dezvoltat într-un ritm fără precedent – ritm accelerat și mai mult de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. De la aderarea Suediei la alianță, insula a devenit gazdă regulată a exercițiilor de antrenament ale NATO.

În această săptămână, liderii NATO și președintele ucrainean Volodimir Zelenski vor vizita Ankara cu ocazia summitului NATO (7-8 iulie), pe fondul nemulțumirilor SUA cu privire la contribuțiile europene la apărare și în contextul în care războiul din Ucraina continuă să facă ravagii. În ultimii ani, Suedia s-a străduit să-și demonstreze angajamentul, majorându-și contribuțiile la apărare la 2,8 % din PIB pentru 2026 și la 3,1 % începând cu 2028 și modificând reglementările pentru a extinde serviciul militar obligatoriu.

Cu toate acestea, în condițiile în care o mare parte a Europei se grăbește să-și majoreze cheltuielile pentru apărare, reînarmarea se dovedește a fi dificilă, a afirmat Gustafsson. „NATO se află în prezent într-o fază de creștere majoră, ceea ce înseamnă că toată lumea este în căutare de echipamente militare; prin urmare, procurarea acestora, în special a sistemelor de artilerie, durează, iar acest lucru constituie un factor limitativ pentru extinderea capacităților noastre”.

Deocamdată, nu există o amenințare imediată de „atac convențional” asupra insulei Gotland, a afirmat Gustafsson, spionajul și sabotajul fiind scenarii mai probabile, dar care nu pot fi excluse. Insula ar putea fi deosebit de vulnerabilă în cazul unui armistițiu sau al unui acord de pace cu Ucraina, a spus el, situație în care forțele ruse ar putea fi redispuse rapid către Finlanda și statele baltice. „Riscul este întotdeauna ca Rusia să devină disperată. Cu cât Rusia se află sub o presiune mai mare, cu atât poate deveni și mai disperată”.

În cazul unui atac din partea Rusiei, Suedia afirmă că intenționează să se apere și să-și mențină populația civilă, în mare parte, pe loc. În cazul mobilizării, grupul de luptă însărcinat cu apărarea țării numără aproximativ 4.500 de soldați. „Desigur, am apăra Gotland și am face tot ce ne stă în putință pentru a împiedica Rusia să pună piciorul pe Gotland”, a declarat Gustafsson.

Speranța este însă ca remilitarizarea să constituie un factor de descurajare suficient, iar insula Gotland servește, de asemenea, drept platformă de testare pentru apărarea întregii țări, în special în context civil.

Ținând câte un pui de două săptămâni în fiecare mână, medicul Eva Rinblad iese din cotețul ei de găini și rațe. „Încep să intre în panică”, a afirmat ea, cu tatuajele colorate cu rațe vizibile pe braț. Aceasta este de mult timp interesată de cultivarea propriilor legume și de creșterea păsărilor la casa ei de la țară din Gotland. Însă, în urmă cu un an, interesul ei pentru autosuficiență a luat avânt când, pe fondul avertismentelor tot mai numeroase din partea autorităților, Rinblad, în vârstă de 49 de ani, a decis să înființeze un grup de pregătire pentru situații de urgență în cartierul ei, iar membrii acestuia au constituit rapid un grup de lucru.

Urmând recomandările programului Stark socken (parohie puternică), o inițiativă de pregătire civilă la nivelul întregii insule Gotland, aceștia au început prin realizarea unui inventar colectiv al resurselor din cartier, inclusiv apă, electricitate și comunicații. În continuare, intenționează să cartografieze toate sursele de apă disponibile. Insula Gotland se confruntă periodic cu penurii de apă, dar mulți dintre locuitorii din mediul rural dispun și de propriile fântâni.

Rinblad intenționează, de asemenea, să înființeze un centru local de siguranță pentru situații de urgență, unde locuitorii să poată veni pentru a obține informații actualizate, să se încălzească și să aibă un loc unde să gătească, să-și încarce telefoanele și să petreacă noaptea, dacă este necesar. Acasă, au o pivniță specială pentru alimente, grădini întinse de fructe și legume pe care le împart cu o altă familie, găini, rațe, panouri solare și rezervoare de colectare a apei de ploaie.

Dacă Rusia ar ataca mâine, Rinblad speră că autoritățile locale ar veni în ajutorul celor mai vulnerabili, dar că, dacă este posibil, societatea în ansamblu ar trebui să-și continue viața de zi cu zi acolo unde se poate. „Societatea ar trebui să încerce să-și continue viața ca de obicei – grădinițele ar trebui să fie deschise, școlile ar trebui să fie deschise, oamenii ar trebui să meargă la muncă”.

În cursul acestui an, pe Gotland va avea loc un exercițiu de evacuare de urgență a câtorva sute de persoane dintr-o parte a insulei în alta.

Mikael Frisell, directorul general al Agenției suedeze pentru apărare civilă și reziliență (MSB), a declarat: „Ne confruntăm cu o situație mondială foarte gravă și observăm că Marea Baltică este o zonă în care ne aflăm foarte aproape de Rusia și în care au loc incidente atât la suprafață, cât și sub apă”.

Pentru a asigura „apărarea totală” a insulei Gotland, Frisell a afirmat că sunt necesare o prezență militară și o „apărare civilă puternică, solidă și rezilientă”. „Dacă dispunem de acestea, ele contribuie la apărarea colectivă a NATO în această regiune”.

În cazul unui atac, Gotland riscă să rămână „izolată” și să sufere întreruperi ale aprovizionării, a afirmat Frisell. „Depunem eforturi pentru ca Gotland să fie cât mai autonomă posibil, având în vedere că este o insulă din Marea Baltică”. În acest context, se lucrează la consolidarea serviciilor de urgență de pe insulă, pe baza experienței acumulate în Ucraina, inclusiv pentru a putea gestiona mai eficient situațiile cu victime în număr mare, a gestiona munițiile neexplodate și a efectua căutări în clădirile distruse.

Din motive geografice, Gotland se află cu un pas înaintea unei mari părți a Suediei în ceea ce privește gradul de pregătire, iar MSB o folosește ca model pentru restul țării. Abordarea Suediei în materie de apărare civilă atrage, de asemenea, atenția altor țări, printre care și Regatul Unit, a afirmat Frisell, care s-a întâlnit recent cu ambasadorul britanic în Suedia.

Emil Edenborg, profesor la Universitatea din Stockholm care studiază evoluția rolului insulelor baltice, a afirmat că, deși majoritatea oamenilor au susținut revenirea armatei pe Gotland, schimbările nu s-au produs fără tensiuni. Pe lângă dezbaterile privind autorizațiile de construcție și implicațiile asupra dezvoltării parcurilor eoliene, această revenire a fost uneori descrisă ca o „pătură umedă peste viața insulară”, a spus el. „Plângerile nu vizează atât forțele armate locale, cât mai degrabă Stockholmul și birocrații, considerați că neglijează interesele insularilor”.

Aflându-se în portul din Visby, în timp ce un feribot plin de turiști acostează, Per Wikberg, strategul în materie de pregătire pentru situații de urgență al insulei Gotland, îl descrie drept „autostrada” către Gotland. Deși insula se îndreaptă cu pași siguri spre autosuficiență, mai sunt încă multe de făcut.

„Niciodată nu poți spune că ai terminat”, a spus el. „Când lucrurile o iau razna, ce se întâmplă atunci? Planificarea noastră e suficient de bună sau trebuie să facem modificări?”

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Editor : A.M.G.

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