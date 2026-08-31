Oana Ţoiu: În România au avut loc cele mai multe incursiuni cu drone de pe flancul estic NATO

În faţa „furtunilor” din politica internaţională, România a reuşit să răspundă nu doar defensiv, ci asertiv, a afirmat luni ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, la deschiderea Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române. Ea a mai spus că ţara noastră este rezilientă în actualul context de securitate, precizând că în România au avut loc cele mai multe incursiuni cu drone de pe întregul flanc estic al NATO.

„Această instabilitate în relaţiile internaţionale, nu a României, dar în jurul nostru şi cu efecte directe şi asupra noastră, nu este temporară şi lecţia pe care noi am învăţat-o în ultimul an (...), o lecţie care va ghida procesul strategic în discuţiile acestor zile, este că în faţa acestor furtuni miza nu este să ne adăpostim, ci să înaintăm. Pentru că România, în faţa celor mai mare provocări la care a făcut faţă, de la Revoluţie încoace, a reuşit să răspundă nu doar defensiv, ci asertiv, asigurându-se că agenda proprie este prezentată, tratată şi negociată ca prioritate în toate formatele din care facem parte”, a declarat ministrul interimar de Externe, potriivt Agerpres.

Ţoiu a susţinut, în discursul său, că nu este nevoie ca ţara noastră să aleagă între relaţia cu SUA şi cea cu Uniunea Europeană.

„Miza este ca această alegere să nu fie necesară. (...) Cea mai importantă relaţie economică din lume este între SUA şi Uniunea Europeană”, a arătat ea.

Oana Ţoiu a remarcat şi relaţiile UE cu ţări terţe, menţionând Mercosur, care a fost pentru ţara noastră „un pariu bun pentru ca România şi Uniunea Europeană să aibă legături mai puternice în lume”.

Totodată, a menţionat că în România peste 70% din schimburile comerciale sunt din piaţa unică.

„Care este argumentul practic pentru cei care susţin că ar trebui să slăbim această piaţă unică prin reguli care să ne separe şi care să fragmenteze şi să divizeze piaţa. E improbabil ca cifrele sau argumentele să poată susţine asta”, a adăugat Ţoiu.

Ministrul s-a referit şi la procesul de aderare a ţării noastre la OCDE, un obiectiv principal al diplomaţiei române anul acesta.

„Suntem în acest moment pe primul loc. Între toate statele care sunt în proces de aderare, România este ţara care a reuşit să evolueze cel mai mult, cel mai repede. (...) România a finalizat din perspectivă tehnică tot procesul reformelor care ne face să facem parte din acest club al economiilor dezvoltate”, a afirmat Ţoiu, adăugând că acest lucru s-a întâmplat „în ciuda divergenţelor de acasă, indiferent de diferenţele de opinii”.

„România a ales să fie o ancoră puternică”

Oana Ţoiu a menţionat şi situaţia privind apărarea din ţara noastră, deoarece securitatea a fost „componenta care a dominat agenda ultimilor ani”.

Ea a subliniat că în ţara noastră au avut loc cele mai multe incursiuni cu drone de pe întregul Flanc estic.

„Alături de dumneavoastră şi în special alături de profesioniştii din Armata României şi din celelalte instituţii responsabile am reuşit să ne uităm deschis la aceste riscuri şi la frecvenţa lor crescută, la efectele negative generate asupra României de războiul de agresiune ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei şi să luăm deciziile şi măsurile necesare. România a introdus în ultimul an în Codul penal pedepse mai dure, pedepse cu închisoarea, pentru cei care se organizează să eludeze sancţiunile impuse Federaţiei Ruse”, a precizat Oana Ţoiu.

Ministrul interimar a reiterat susţinerea continuă a Ucrainei în contextul războiului, amintind şi actualul proces de revizuire de către SUA a prezenţei militare pe care o au în Europa.

„România a ales să fie o ancoră puternică, atât în relaţie cu Statele Unite ale Americii, cât şi prin acest parteneriat strategic consolidat, să fim una dintre ancorele puternice între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii”, a punctat ea.

Oana Ţoiu a menţionat, în discursul său, instituirea Premiului Raţiu pentru diplomaţii români, care va fi acordat pentru diplomaţie şi pentru sprijinirea presei libere.

Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române continuă marţi, în prima parte a zilei, la Palatul Cotroceni şi apoi la Guvern.

Editor : B.P.