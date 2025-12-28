Peste 20% dintre videoclipurile afișate utilizatorilor noi de YouTube, conținut de calitate slabă generat cu inteligența artificială

Peste 20% dintre videoclipurile pe care algoritmul YouTube le afișează noilor utilizatori sunt „conținut artificial generat” – conținut de calitate slabă, generat de inteligență artificială, conceput pentru a atrage vizualizări, conform unui studiu. Compania de editare video Kapwing a verificat 15.000 dintre cele mai populare canale YouTube din lume – primele 100 din fiecare țară – și a descoperit că 278 dintre acestea conțin doar conținut artificial, potrivit The Guardian.

Conform estimărilor, împreună, aceste canale artificiale au acumulat peste 63 de miliarde de vizualizări și 221 de milioane de abonați, generând venituri de aproximativ 117 milioane de dolari în fiecare an.

Videoclipuri cu „AI slop”

Într-un test separat, cercetătorii au creat un cont nou de YouTube și au constatat că 104 dintre primele 500 de videoclipuri recomandate erau „AI slop”.

Aproximativ o treime din conținutul recomandat intra în categoria mai largă de „brainrot” – materiale repetitive, fără context, concepute pentru a menține atenția cât mai mult timp.

Fenomenul este global. Studiul arată că aceste canale sunt urmărite masiv în mai multe regiuni: aproximativ 20 de milioane de utilizatori în Spania, 18 milioane în Egipt, 14,5 milioane în SUA și 13,5 milioane în Brazilia.

Cel mai vizionat canal identificat

Cel mai vizionat canal identificat, Bandar Apna Dost, cu sediul în India, a strâns peste 2,4 miliarde de vizualizări, cu un conținut absurd, fără fir narativ, bazat pe personaje generate de AI.

Prezintă aventurile unei maimuțe rhesus antropomorfe și ale unui personaj musculos, modelat după Incredibilul Hulk, care luptă cu demonii și călătorește pe un elicopter făcut din roșii. Kapwing a estimat că acest canal ar putea câștiga până la 4,25 milioane de dolari. Proprietarul său nu a răspuns la o solicitare din partea ziarului Guardian.

Rohini Lakshané, cercetător în domeniul tehnologiei și drepturilor digitale, a declarat că popularitatea canalului Bandar Apna Dost provine cel mai probabil din absurditatea sa, din tropii hiper-masculini și din faptul că îi lipsește o intrigă, ceea ce îl face accesibil noilor telespectatori.

Pouty Frenchie, cu sediul în Singapore, are 2 miliarde de vizualizări și pare să vizeze copiii. Acesta prezintă aventurile unui buldog francez – care conduce spre o pădure de bomboane, mănâncă sushi de cristal – multe dintre ele fiind puse pe o coloană sonoră de râsete de copii. Kapwing estimează că are venituri de aproape 4 milioane de dolari pe an.

Cuentos Facinantes, cu sediul în SUA, pare să vizeze, de asemenea, copiii, cu desene animate și are 6,65 milioane de abonați – ceea ce îl face canalul cu cele mai multe abonamente din studiu.

Între timp, The AI World, cu sediul în Pakistan, conține scurtmetraje generate de inteligență artificială despre inundații catastrofale din Pakistan, cu titluri precum Poor People (Oameni săraci), Poor Family (Familie săracă) și Flood Kitchen (Bucătărie inundată). Multe dintre aceste videoclipuri sunt puse pe o coloană sonoră numită Relaxing Rain, Thunder & Lightning Ambience for Sleep (Atmosferă relaxantă de ploaie, tunete și fulgere pentru somn). Canalul în sine are 1,3 miliarde de vizualizări.

Este greu de spus exact cât de importante sunt aceste canale în comparație cu diversitatea conținutului deja existent pe YouTube. Platforma nu publică informații despre câte vizualizări are anual sau câte dintre acestea provin din conținut bazat pe inteligență artificială.

Industrie semi-structurată, în creștere

Dar în spatele acestor scene stranii de păduri de bomboane și dezastre se află o industrie semi-structurată, în creștere, formată din oameni care încearcă să găsească noi modalități de a monetiza cele mai puternice platforme din lume folosind instrumente bazate pe inteligență artificială.

Specialiștii în drepturi digitale avertizează că popularitatea acestui tip de conținut vine, în principal, din trei motive: lipsa de context, din repetiție și din faptul că nu presupune efort cognitiv din partea publicului.

În același timp, o întreagă „industrie” informală s-a dezvoltat în jurul producției de AI slop, cu grupuri pe Telegram, WhatsApp sau Discord care vând „rețete” pentru conținut viral.

Ce pune YouTube

Un purtător de cuvânt al YouTube a declarat pentru Guardian că inteligența artificială este doar un instrument și că platforma rămâne concentrată pe promovarea conținutului de calitate, indiferent de modul în care este produs, subliniind că toate videoclipurile trebuie să respecte regulile comunității.

„Există aceste grupuri mari de oameni pe Telegram, WhatsApp, Discord și forumuri care fac schimb de sfaturi și idei [și] vând cursuri despre cum să faci conținut rapid și ieftin care va fi suficient de captivant pentru a câștiga bani”, a spus Max Read, un jurnalist care a scris pe larg despre conținutul online bazat pe inteligență artificială. „Au ceea ce ei numesc nișe. Una pe care am observat-o recent sunt videoclipurile bazate pe inteligență artificială cu oalele sub presiune ale oamenilor care explodează pe aragaz”, spune el. Deși creatorii de conținut bazat pe inteligență artificială sunt peste tot, Read a spus că mulți provin din țări vorbitoare de limbă engleză cu o conectivitate la internet relativ puternică, unde salariul mediu este mai mic decât suma pe care o pot câștiga pe YouTube. „Este vorba în mare parte de țări cu venituri medii, cum ar fi Ucraina, foarte mulți oameni în India, Kenya, Nigeria, un număr considerabil în Brazilia. Vedeți și Vietnamul. Locuri cu relativă libertate online pentru a accesa site-urile de socializare”, a spus el. Lipsă de transparență Nu este întotdeauna ușor să fii un creator de conținut bazat pe inteligență artificială. În primul rând, programele creatorilor de pe YouTube și Meta nu sunt întotdeauna transparente cu privire la cine plătește pentru conținut și cât, a spus Read. În al doilea rând, ecosistemul de conținut bazat pe inteligență artificială este plin de escroci: oameni care vând sfaturi și cursuri despre cum să creeze conținut viral – care adesea câștigă mai mulți bani decât producătorii de conținut bazat pe inteligență artificială înșiși. Dar, cel puțin pentru unii, este o sursă de existență. Și, deși apar constant idei noi, atrăgătoare – cum ar fi oalele sub presiune care explodează – când vine vorba de inteligența artificială, creativitatea umană contează mult mai puțin decât algoritmii care distribuie conținutul pe Meta și YouTube. „Aceste site-uri web sunt mașini uriașe de testare A/B prin natura lor”, a spus Read. „Deja poți găsi pe Facebook aproape tot ce ți-ai putea imagina. Așadar, întrebarea este cum găsești lucrurile care merg bine și apoi cum extinzi? Cum creezi 10 dintre ele?” „AI generativă este un instrument și, ca orice instrument, poate fi folosită pentru a crea atât conținut de bună calitate, cât și de calitate scăzută. Rămânem concentrați pe conectarea utilizatorilor noștri cu conținut de înaltă calitate, indiferent de modul în care a fost creat. Tot conținutul încărcat pe YouTube trebuie să respecte regulile comunității noastre și, dacă constatăm că acel conținut încalcă o politică, îl eliminăm”, a declarat un purtător de cuvânt al YouTube.

Ce este AI Slop

AI slop este o denumire neoficială și generică, nu un termen tehnic oficial.

AI slop este folosit pentru a descrie conținut generat cu inteligență artificială, de calitate foarte scăzută, produs în masă cu un singur scop: să atragă vizualizări, să păcălească algoritmii și să facă bani, nu să informeze sau să aibă valoare reală.

Termenul a apărut în jargonul jurnaliștilor tech, al cercetătorilor media și al creatorilor de conținut, ca o metaforă: slop înseamnă „lături”, „resturi” - ceva produs ieftin, în cantități mari, pentru consum rapid.

De regulă, acest tip de conținut are câteva trăsături comune:

este generat automat (imagini, video, voci, texte) cu ajutorul AI;

este repetitiv, fără sens sau fără context;

folosește titluri exagerate sau emoționale;

nu are autor identificabil sau semnătură editorială;

este optimizat strict pentru algoritmi, nu pentru oameni

Exemple frecvente:

clipuri video absurde cu personaje generate de AI care „fac lucruri” fără poveste;

imagini sau animații pentru copii, extrem de colorate și repetitive;

„știri” inventate sau imagini false de dezastre;

videoclipuri cu voci sintetice care citesc texte generice sau reciclate.

