Serghei Șoigu, mesaj către „cei care doresc răul Chinei". Poziția Rusiei privind Taiwanul

Data publicării:
Sergei Shoigu Wang Yi
Serghei Șoigu ți șeful diplomației chineze, Wang Yi.

Serghei Șoigu a declarat că Rusia va continua să susțină poziția China în privința Taiwanului, în cadrul discuțiilor purtate la Beijing cu șeful diplomației chineze, Wang Yi.

China şi Rusia au stabilit relaţii strânse în ultimii ani şi au declarat un parteneriat strategic „fără limite” cu câteva zile înainte ca preşedintele rus Vladimir Putin să trimită zeci de mii de militari în Ucraina în februarie 2022. beijingul consideră Taiwanul, guvernat democratic, ca fiind teritoriul său şi nu a renunţat la utilizarea forţei pentru a-l aduce sub controlul său, notează Reuters.

Rusia a declarat în repetate rânduri că se opune independenţei Taiwanului sub orice formă şi consideră insula ca fiind o parte inseparabilă a Chinei, notează Agerpres.

„Observăm că cei care doresc răul Chinei continuă să destabilizeze situaţia din Strâmtoarea Taiwan. Din partea noastră, vreau să reafirm sprijinul nostru consecvent şi neclintit pentru Beijing în problema Taiwanului”, a declarat Şoigu, citat de Tass. „Pornim de la faptul că guvernul Republicii Populare Chineze este singurul guvern legitim care reprezintă întreaga Chină”.

Serghei Şoigu, fost ministru rus al apărării, a sosit în China duminică dimineaţa. Consiliul de Securitate rus a declarat că Şoigu şi Wang Yi se vor întâlni pentru a discuta probleme legate de securitate.

Wang a spus că Rusia şi China au „obligaţia” de a practica multilateralismul şi de a pleda pentru o lume multipolară egală şi ordonată, potrivit unui comunicat al Ministerului chinez de Externe.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Şeful diplomaţiei chineze a cerut ambelor ţări să menţină o comunicare strânsă cu privire la problemele importante legate de relaţiile bilaterale şi să sporească sprijinul reciproc pentru interesele fundamentale ale celeilalte părţi.

China doreşte să colaboreze cu Rusia pentru a consolida comunicarea strategică, a aprofunda coordonarea strategică şi a consolida legăturile bilaterale în acest an, a mai spus Wang.

Ministerul de Externe al Taiwanului a declarat într-un comunicat că declaraţiile lui Şoigu „subminează grav suveranitatea naţiunii noastre”. „Orice încercare de a denatura statutul suveran al Taiwanului constituie un comportament de intimidare care subminează pacea şi stabilitatea internaţională”, a adăugat el.

