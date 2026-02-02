Live TV

Maria Corina Machado, despre întoarcerea în Venezuela: „Nu cred că s-ar încumeta să mă omoare”

Data publicării:
Venezuela's opposition leader Maria Corina Machado during a virtual press conference
Venezueleana María Corina Machado a câștigat premiul Nobel pentru Pace 2025. Foto: Reuters

Maria Corina Machado a declarat că nu crede că viața i-ar fi pusă în pericol dacă s-ar întoarce în Venezuela, susținând că presiunea exercitată de Statele Unite și relațiile sale cu administrația americană descurajează eventuale represalii din partea regimului de la Caracas.

„Lucrurile se schimbă foarte rapid în Venezuela. Dacă m-ar fi capturat înainte să plec, probabil că m-ar fi făcut dispărută sau chiar mai rău”, a declarat laureata premiului Nobel pentru Pace pe 2025 într-un interviu acordat duminică postului de televiziune american CBS, citat de Agerpres.

„În acest moment, nu cred că s-ar încumeta să mă omoare din cauza prezenţei şi acţiunilor SUA”, a apreciat Machado, aflată în prezent în exil la Washington, deşi şi-a exprimat dorinţa de a se întoarce în ţara sud-americană cât mai curând posibil.

Lidera opoziţiei venezuelene a spus că nu ştie „câte posibilităţi ar avea” pentru a se deplasa liber pe teritoriul Venezuelei, dar a apreciat că „chaviştilor le-ar fi foarte frică” să atenteze la viaţa sa, întrucât „regimul (de la Caracas) ştie de legăturile” sale cu administraţia preşedintelui american Donald Trump.

Întrebat sâmbătă dacă Machado ar trebui să poată să se întoarcă în Venezuela, Donald Trump a sugerat că ea i-ar putea „aduna împreună” pe chavişti şi opoziţia pentru a le apropia poziţiile.

„Trebuie să facem ceva în privinţa asta. Poate că am putea reuni partidele şi să facem ceva. Ea (Machado) este o persoană foarte bună şi, în acelaşi timp, actuala conducere (Delcy Rodriguez) face o treabă foarte bună”, a spus preşedintele american.

Ambasadoarea americană Laura Dogu a sosit sâmbătă la Caracas pentru a redeschide misiunea diplomatică a SUA în Venezuela, închisă timp de şapte ani în urma ruperii relaţiilor diplomatice dintre cele două ţări.

Sosirea ei s-a produs la o zi după ce Delcy Rodriguez a anunţat o amnistie generală pentru toţi deţinuţii politici şi închiderea temutului centru de detenţie El Helicoide, fost mall transformat în penitenciar, devenit un simbol al torturii şi fricii în Venezuela.

