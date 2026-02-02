Live TV

Șeful diplomației franceze susține că Europa trebuie să discute direct cu Putin. Ce mesaj transmite ucrainenilor

Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noel Barrot, a declarat că Parisul nu a exclus niciodată dialogul cu Rusia, cu condiția să existe transparență totală în relația cu Ucraina, potrivit interviului acordat publicației Liberation.

Barrot a subliniat că Europa are nevoie de contact direct cu Rusia pentru a-și apăra propriile interese.

„Europenii, care sunt în prezent principalii sponsori financiari și militari ai Ucrainei, trebuie să aibă un canal prin care să-și afirme interesele, fără a delega responsabilitatea altcuiva”, a declarat ministrul francez de Externe, potrivit RBC Ukraine

El a adăugat că, potrivit observațiilor Franței, președintele rus Vladimir Putin nu dă semne reale că ar dori să se îndrepte spre pace. Acest lucru este demonstrat, în special, de recentele atacuri rusești asupra civililor, inclusiv bombardarea trenului de călători „Barvinkove–Lviv, Chop”, pe care Barrot l-a descris ca fiind o crimă de război.

Diplomatul francez a subliniat, de asemenea, că Ucraina poate conta pe sprijin.

„Astăzi, 100% din ajutorul financiar acordat Ucrainei provine din Europa. Cea mai mare parte a sprijinului militar și de informații provine, de asemenea, din Europa. Ucraina știe că poate conta pe sprijinul neclintit al europenilor”, a concluzionat Barrot.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat noi negocieri cu Rusia la începutul lunii februarie. 

„Echipa noastră de negociatori tocmai a prezentat un raport. Datele pentru următoarele reuniuni trilaterale au fost stabilite – 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi. Ucraina este pregătită pentru o discuție substanțială și suntem interesați să ne asigurăm că rezultatul ne va apropia de un sfârșit real și demn al războiului. Mulțumim tuturor celor care ne ajută!”, a transmis Zelenski, într-o postare pe X.

