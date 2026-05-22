Premierul senegalez acuză Occidentul că vrea să impună homosexualitatea întregii lumi

În imagine - premierul Ousmane Sonko. Preşedintele Senegalului, Bassirou Diomaye Faye, a promulgat pe 31 martie o lege care pedepseşte relaţiile homosexuale cu 5 până la 10 ani de închisoare. Foto: Profimedia

Premierul Senegalului, Ousmane Sonko, a denunţat vineri o „tiranie” a Occidentului, care vrea să „impună homosexualitatea restului lumii”, şi a respins orice moratoriu asupra aplicării unei legi recent adoptate care înăspreşte pedepsele pentru relaţiile homosexuale în această ţară vest-africană majoritar musulmană, relatează AFP.

„Este un fel de tiranie. Noi suntem opt miliarde de fiinţe umane în lume, dar există un mic nucleu care se numeşte Occident, în interiorul căruia dezbaterea nu este tranşată, dar, pentru că acesta are mijloace şi controlează mass-media, vrea să impună (homosexualitatea) restului lumii. Care este scopul ?”, a remarcat premierul Sonko, într-un discurs adresat deputaţilor senegalezi.

Preşedintele Senegalului, Bassirou Diomaye Faye, a promulgat pe 31 martie o lege care pedepseşte relaţiile homosexuale cu 5 până la 10 ani de închisoare, crescând astfel pedepsele deja în vigoare.

În acelaşi discurs, premierul Ousmane Sonko a exclus orice moratoriu în aplicarea acestei legi, după o solicitare în acest sens formulată de un grup de circa 30 de personalităţi africane într-un articol de opinie publicat de ziarul francez Liberation.

El a menţionat că, după adoptarea legii, a „auzit multe critici în alte ţări, mai ales în Franţa”. „Dacă ele au ales astfel de practici, este problema lor, dar noi nu avem de primit lecţii de la ele, absolut deloc”, a subliniat şeful guvernului de la Dakar.

Contrar poziţiei Occidentului, care „vrea să-şi impună dictatul, nicio ţară asiatică, africană sau arabă nu ne critică”, a remarcat el în continuare şi a cerut justiţiei ţării sale să asigure aplicarea „deplină, imparţială şi perfectă” a legii, întrucât principalul obiectiv al acesteia este „de a pune capăt proliferării fenomenului homosexualităţii”.

Editor : Sebastian Eduard

