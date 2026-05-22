Câți soldați a pierdut Rusia pe câmpul de luptă anul acesta: anunțul lui Volodimir Zelenski. „Ne apropiem de obiectivele propuse”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că Rusia a pierdut 145.000 de soldați de la începutul anului 2026, dintre care aproape 86.000 au fost uciși. De asemenea, el a confirmat noi atacuri ucrainene cu drone de lungă distanță asupra infrastructurii petroliere ruse, inclusiv asupra unei rafinării din Iaroslavl, situată la aproximativ 800 de kilometri de teritoriul ucrainean, anunță Kyiv Post.

În urma unui briefing susținut vineri de comandantul-șef Oleksandr Syrsky, Zelenski a declarat că aproape 86.000 de soldați ruși au fost uciși, iar cel puțin 59.000 au fost răniți grav. De asemenea, peste 800 de militari ruși au fost luați prizonieri.

El a adăugat că forțele ucrainene continuă operațiunile împotriva trupelor și echipamentelor ruse în mai multe sectoare, inclusiv în regiunea Sumî din nord-est, la granița cu Rusia. „În zonele de frontieră ale regiunii Sumî, ne atingem obiectivele stabilite”, a spus Zelenski.

Potrivit Statului Major General al Ucrainei, pierderile totale ale Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă au ajuns la aproximativ 1.353.860 de soldați până vineri, 22 mai, inclusiv 880 de victime înregistrate în ultima zi.

O anchetă comună realizată de Serviciul rus al BBC și Mediazona a identificat 217.808 de decese confirmate în rândul rușilor, la data de 9 mai.

Ultimele comentarii ale lui Zelenski au urmat rapoartelor recente ale ministrului apărării, care a declarat la începutul lunii mai că Rusia a pierdut mai mulți soldați decât poate mobiliza pentru a cincea lună consecutivă.

Rafinăria de petrol din Iaroslavl a fost lovită din nou

Volodimir Zelenski a mai spus că Ucraina a atacat o rafinărie de petrol rusă din Iaroslavl, situată la aproximativ 700 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina, în noaptea de joi spre vineri. Atacul asupra instalației petroliere din Iaroslavl este al doilea din această săptămână și al patrulea din această lună.

„Aducem războiul pe teritoriul Rusiei, iar acest lucru este pe deplin justificat”, a declarat Zelenski.

Oficialii ruși au raportat un atac în Yaroslavl marți, în timp ce canalele locale de monitorizare au afirmat că ținta ar fi putut fi rafinăria Slavneft-YANOS, a șasea cea mai mare rafinărie din Rusia, cu o capacitate anuală de aproximativ 15 milioane de tone de petrol.

Zelenski a adăugat că Ucraina pregătește ceea ce el a numit „sancțiuni pe termen lung”, referindu-se la lovituri puternice asupra instalațiilor rusești, ca răspuns la atacurile asupra orașelor și comunităților sale.

Președintele ucrainean a promis anterior că va riposta în urma atacului aerian record al Rusiei din 14 mai asupra Kievului, care a distrus o clădire rezidențială și a ucis 24 de persoane, dintre care 3 copii.

Statul Major al Ucrainei a declarat că Ucraina a lovit până în prezent 10 rafinării de petrol rusești în luna mai, forțând închiderea a șase dintre ele.

